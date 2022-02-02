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Кулач: Буду только рад, если Супряга себя проявит в Сампдории
Меньше конкурентов в атаке Динамо
fcdynamo.com
Форвард "Динамо" Владислав Кулач высказался о трансфере своего конкурента, нападающего Владислава Супряги
"Я рад за Супрягу, потому что уже давно было много разговоров о том, что ним интересуются хорошие команды. То, что он пошел в Серию А - это большой плюс для него.
Желаю ему удачи, закрепиться там и проявить себя очень хорошо. Я, честно, буду следить, и буду только рад, если он себя проявит", — сказал Кулач.
Напомним, что Супряга присоединился к новой команде на правах аренды. После окончания аренды итальянцы могут выкупить игрока у "Динамо".
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