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Шаран продолжает чистку рядов - еще один игрок покинул Минай
Сергей Мякушко покинул закарпатский клуб
fcminaj.com
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Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию сторон.
Полузащитник пришел в закарпатский клуб осенью 2021 года. За это время сыграл 3 матча в рамках УПЛ – против "Днепра-1", "Мариуполя" и "Колоса".
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Источник:ФК Минай
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Комментарии (1)
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emart57 (Киев)
02.02.2022 в 18:02
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