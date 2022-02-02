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Шаран продолжает чистку рядов - еще один игрок покинул Минай

Премьер-лига
(1 голосов)

Сергей Мякушко покинул закарпатский клуб

Шаран продолжает чистку рядов - еще один игрок покинул Минай

fcminaj.com

Новина українською

"Минай" сообщил о прекращении сотрудничества с полузащитником Сергеем Мякушко.

Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию сторон.

Полузащитник пришел в закарпатский клуб осенью 2021 года. За это время сыграл 3 матча в рамках УПЛ – против "Днепра-1", "Мариуполя" и "Колоса".

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В статье: Сергей Мякушко ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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Комментарии (1)
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emart57 (Киев)
02.02.2022 в 18:02
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