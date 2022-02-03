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В ожидании решения по Калитвинцеву. Десна выплатила зарплату за октябрь

Премьер-лига
(1 голосов)

Многое решится в ближайшее время

В ожидании решения по Калитвинцеву. Десна выплатила зарплату за октябрь

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

11-го февраля черниговская "Десна" вылетит на сборы в Турцию. На данный момент по данным Meta-ratings, в строю все игроки, кроме Максима Дегтярева. У него повреждение.

Также источник сообщает, что была выплачена зарплата за октябрь. Девятого февраля состоится заседание УАФ по "делу Калитвинцева". Если "северяне" проиграют, многие игроки также смогут покинуть команду из-за задолженностей.

Напомним, что Владислав Калитвинцев зимой разорвал контракт с "Десной" из-за долгов и подписал контракт с "Александрией". Руководство черниговцев хочет получить компенсацию за футболиста и подала официальную жалобу в УАФ.

Читайте такжеСМИ: Десна подала жалобу из-за трансфера Калитвинцева
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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов)
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Источник:
Meta-ratings

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Комментарии (2)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.02.2022 в 14:30
А В.І.Левін казав, що всьо хорошо, прекрасная маркіза.
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С.Карпович. (Ланівці)
03.02.2022 в 14:42
В нього може і все добре
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