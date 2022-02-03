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В ожидании решения по Калитвинцеву. Десна выплатила зарплату за октябрь
Многое решится в ближайшее время
фото - Олександр Приходько
11-го февраля черниговская "Десна" вылетит на сборы в Турцию. На данный момент по данным Meta-ratings, в строю все игроки, кроме Максима Дегтярева. У него повреждение.
Также источник сообщает, что была выплачена зарплата за октябрь. Девятого февраля состоится заседание УАФ по "делу Калитвинцева". Если "северяне" проиграют, многие игроки также смогут покинуть команду из-за задолженностей.
Напомним, что Владислав Калитвинцев зимой разорвал контракт с "Десной" из-за долгов и подписал контракт с "Александрией". Руководство черниговцев хочет получить компенсацию за футболиста и подала официальную жалобу в УАФ.
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