В ожидании решения по Калитвинцеву. Десна выплатила зарплату за октябрь

11-го февраля черниговская "Десна" вылетит на сборы в Турцию. На данный момент по данным Meta-ratings, в строю все игроки, кроме Максима Дегтярева. У него повреждение.

Также источник сообщает, что была выплачена зарплата за октябрь. Девятого февраля состоится заседание УАФ по "делу Калитвинцева". Если "северяне" проиграют, многие игроки также смогут покинуть команду из-за задолженностей.

Напомним, что Владислав Калитвинцев зимой разорвал контракт с "Десной" из-за долгов и подписал контракт с "Александрией". Руководство черниговцев хочет получить компенсацию за футболиста и подала официальную жалобу в УАФ.