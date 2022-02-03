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Из-за непогоды Мариуполь отменил уже второй спарринг в Турции
Анталию накрыл шторм
fcmariupol.com
В четверг, 3 февраля, "
Средиземноморское побережье Турции накрыл шторм – вот уже два дня окрестности Анталии заливает ливень. Из-за столь сложных погодных условий организаторы матча приняли решение отменить игру.
Следующий спарринг мариупольцы проведут 6-го февраля против "Силекса" (Северная Македония).
Напомним, что также вчера не состоялся матч "Мариуполя" с клубом "Широки Бриег", а сегодня также был перенесен
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