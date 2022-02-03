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Из-за непогоды Мариуполь отменил уже второй спарринг в Турции

Премьер-лига
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Анталию накрыл шторм

Из-за непогоды Мариуполь отменил уже второй спарринг в Турции

fcmariupol.com

Новина українською

В четверг, 3 февраля, "Мариуполь" должен был провести спарринг с "Сараево" (Босния и Герцеговина). Однако погода внесла коррективы в планы мариупольцев.

Средиземноморское побережье Турции накрыл шторм – вот уже два дня окрестности Анталии заливает ливень. Из-за столь сложных погодных условий организаторы матча приняли решение отменить игру.

Следующий спарринг мариупольцы проведут 6-го февраля против "Силекса" (Северная Македония).

Напомним, что также вчера не состоялся матч "Мариуполя" с клубом "Широки Бриег", а сегодня также был перенесен матч-открытие Winter Cup-2022 "Верес" – "Полесье", а также поединок "Ингулец" - "Чукарички".

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В статье: ФК Мариуполь Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Мариуполь

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