Из-за непогоды Мариуполь отменил уже второй спарринг в Турции

В четверг, 3 февраля, " Мариуполь " должен был провести спарринг с "Сараево" (Босния и Герцеговина). Однако погода внесла коррективы в планы мариупольцев.

Средиземноморское побережье Турции накрыл шторм – вот уже два дня окрестности Анталии заливает ливень. Из-за столь сложных погодных условий организаторы матча приняли решение отменить игру.

Следующий спарринг мариупольцы проведут 6-го февраля против "Силекса" (Северная Македония).