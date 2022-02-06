Колос подписал Мякушко и двух молодых игроков

ФК "Колос" из Ковалевки объявил о подписании контрактных соглашений сразу с тремя новыми игроками.

Среди них - опытный вингер Сергей Мякушко, а также два экс-футболисты молодежной команды "Динамо" Евгений Исаенко и Денис Кузык.

Мякушко тоже ранее выступал за "Динамо", а также за "Алькоркон", "Подбескидзе" и "Минай". В активе Исаенко - сезон 2020/21 в составе "Колоса", поэтому клуб не будет для него чем-то новым. Кузык в свою очередь в первой части текущего сезона играл в аренде за "Черноморец".