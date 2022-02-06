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Колос подписал Мякушко и двух молодых игроков

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб укрепляется перед весенней частью чемпионата

Колос подписал Мякушко и двух молодых игроков

ФК Колос/Автор невідомий

Новина українською

ФК "Колос" из Ковалевки объявил о подписании контрактных соглашений сразу с тремя новыми игроками.

Среди них - опытный вингер Сергей Мякушко, а также два экс-футболисты молодежной команды "Динамо" Евгений Исаенко и Денис Кузык.

Мякушко тоже ранее выступал за "Динамо", а также за "Алькоркон", "Подбескидзе" и "Минай". В активе Исаенко - сезон 2020/21 в составе "Колоса", поэтому клуб не будет для него чем-то новым. Кузык в свою очередь в первой части текущего сезона играл в аренде за "Черноморец".

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В статье: Сергей Мякушко Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Евгений Исаенко Денис Кузык
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Источник:
Сайт ФК "Колос"

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Комментарии (2)
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Savage0059 (Kyiv)
06.02.2022 в 12:42
Помню-помню, как на "шурике" называли его "новым Белькевичем". Чел за Динамо сыграл 4 матча за 4 года.
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Stihl Kindermann (Gonduras)
06.02.2022 в 11:27
Розпихалы воспитанников Дынамы по всему УПЛ
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