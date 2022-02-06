Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Колос подписал Мякушко и двух молодых игроков
Клуб укрепляется перед весенней частью чемпионата
ФК Колос/Автор невідомий
ФК "Колос" из Ковалевки объявил о подписании контрактных соглашений сразу с тремя новыми игроками.
Среди них - опытный вингер Сергей Мякушко, а также два экс-футболисты молодежной команды "Динамо" Евгений Исаенко и Денис Кузык.
Мякушко тоже ранее выступал за "Динамо", а также за "Алькоркон", "Подбескидзе" и "Минай". В активе Исаенко - сезон 2020/21 в составе "Колоса", поэтому клуб не будет для него чем-то новым. Кузык в свою очередь в первой части текущего сезона играл в аренде за "Черноморец".
Популярное сейчас
- Руни: Когда была пара дней без футбола, я просто запирался и просто пил
- Серия А. Фиорентина развалилась без Влаховича, 11 игроков Ромы не дожали десятерых Дженоа
- Огненный камбэк. Камерун занял третье место на Кубке Африки
- Динамо добыло волевую победу, отыгравшись с 0:2
- Настоящий итальянец. Малиновский кардинально сменил имидж и отрастил усы - ФОТО
- Ярославский Саша – за здоровый образ жизни. Президент Металлиста на камеру окунулся в ледяную воду