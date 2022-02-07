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Защитник Днепра-1: Было 3-4 предложения от португальских клубов, но я нуждался в новом опыте

Премьер-лига
(1 голосов)

Сейчас играет в основе днепрян

Защитник Днепра-1: Было 3-4 предложения от португальских клубов, но я нуждался в новом опыте

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Защитник "Днепра-1" Нелсон Монте, перешедший в украинский клуб летом 2021-го, рассказал, почему именно выбрал предложение днепрян.

"У меня было 3 или 4 предложения от португальских клубов. Но я сказал агенту, что нуждаюсь в новом опыте. Хотел перемен: новой страны, нового чемпионата.

Я полностью приспособился. Мне нравится клуб, страна, город. Очень нравятся люди в клубе, персонал, тренеры, игроки. В Португалии меня спрашивали, нравится ли мне в Украине. И я всегда отвечал положительно. Настроен продолжать", — приводит его слова пресс-служба днепрян.

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За коллектив Йовичевича Нелсон успел отыграть девять матчей и отдать одну голевую передачу.

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В статье: СК Днепр-1 Нелсон Монте
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Источник:
СК "Днепр-1"

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