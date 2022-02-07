Защитник Днепра-1: Было 3-4 предложения от португальских клубов, но я нуждался в новом опыте

Защитник "Днепра-1" Нелсон Монте, перешедший в украинский клуб летом 2021-го, рассказал, почему именно выбрал предложение днепрян.

"У меня было 3 или 4 предложения от португальских клубов. Но я сказал агенту, что нуждаюсь в новом опыте. Хотел перемен: новой страны, нового чемпионата.

Я полностью приспособился. Мне нравится клуб, страна, город. Очень нравятся люди в клубе, персонал, тренеры, игроки. В Португалии меня спрашивали, нравится ли мне в Украине. И я всегда отвечал положительно. Настроен продолжать", — приводит его слова пресс-служба днепрян.

За коллектив Йовичевича Нелсон успел отыграть девять матчей и отдать одну голевую передачу.