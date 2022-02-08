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Еще одна потеря? Состав Металлиста 1925 может покинуть опытный центрбек
Он не полетел на сборы
Фото: Мария Шейк
Состав харьковского "Металлиста 1925" может покинуть Виталий Ермаков. Об этом передает FootBoom.
По их данным, защитник не полетел с командой на турецкие сборы и поддерживает форму с дублирующим составом. Есть вероятность, что Ермаков сменит коллектив уже этой зимой.
Виталий переехал в Харьков летом, покинув состав черниговской "Десны". С того времени он отыграл 17 матчей в чемпионате и кубке Украины. Его контракт действителен до лета 2022-го года.
Отметим, что "Металлист 1925" зимой потерял уже нескольких бойцов. Состав команды Кривенцова покинули Протасов, Квакич, Голодюк и Западня.
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