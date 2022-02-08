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Еще одна потеря? Состав Металлиста 1925 может покинуть опытный центрбек

Премьер-лига
(1 голосов)

Он не полетел на сборы

Еще одна потеря? Состав Металлиста 1925 может покинуть опытный центрбек

Фото: Мария Шейк

UA-Футбол
Новина українською

Состав харьковского "Металлиста 1925" может покинуть Виталий Ермаков. Об этом передает FootBoom.

По их данным, защитник не полетел с командой на турецкие сборы и поддерживает форму с дублирующим составом. Есть вероятность, что Ермаков сменит коллектив уже этой зимой.

Виталий переехал в Харьков летом, покинув состав черниговской "Десны". С того времени он отыграл 17 матчей в чемпионате и кубке Украины. Его контракт действителен до лета 2022-го года.

Отметим, что "Металлист 1925" зимой потерял уже нескольких бойцов. Состав команды Кривенцова покинули Протасов, Квакич, Голодюк и Западня.

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В статье: Виталий Ермаков Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (1)
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Харьковчанин (Харків)
08.02.2022 в 13:32
Жаль, але схоже МХ1925 развалиться, ще до того як МХ вийде в вишку.
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