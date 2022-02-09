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Заявка на место в основе. ВИДЕО, как Кулач забил в девятку и принес Динамо очередную победу

Премьер-лига
(1 голосов)

Владислав хочет быть основным форвардом киевлян

Заявка на место в основе. ВИДЕО, как Кулач забил в девятку и принес Динамо очередную победу

фото - ФК Динамо (Київ)

Новина українською

Во вторник, 8 февраля, киевское "Динамо" сыграло свой девятый контрольный поединок – команда Луческу встречалась с тбилисским "Динамо". Судьбу встречи решил единственный гол, который в середине первого тайма забил Владислав Кулач. Форварду удался отличный удар с линии штрафной в дальнюю девятку.

Добавим, что это уже третий гол Кулача этой зимой. Ранее он забивал испанской "Мурсии" и "Расингу" из Люксембурга. Больше во время сборов в составе "Динамо" отличились только Витиньо и Буяльский (по 4 гола).

В первой части сезона Кулач принял участие только в пяти поединках – он много пропустил из-за проблем со здоровьем. На его счету только один забитый мяч. За всю карьеру в Украинской Премьер-лиге воспитанник "Шахтера" сыграл 145 матчей и отличился 40 раз.

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В статье: Динамо (Киев) Владислав Кулач лучшие голы
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Комментарии (4)
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ivoloshka (Киев)
09.02.2022 в 15:41
Кулач мне симпатичен: если есть возможность ударить и забить - ударит и забъет. Но... В Динамо нет Руслана Степанюка, который бы подносил Кулачу патроны, к чему он сильно привык... А выгрызать мяч, а тем более делиться им с партнерами - не царское это дело! Жаль, очень жаль, хорошая была пара Степанюк - Кулач, долго буду помнить...
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0
-1
pyvovarchyk (Львів)
09.02.2022 в 15:07
"форвард" а забиває з позиції опорника
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0
-3
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
09.02.2022 в 15:22
Тупой, а пытаешься комментировать, как умный
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+2
-1
Morphyk7 (Черновцы)
09.02.2022 в 15:48
Он с центра поля забил?
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0
0


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