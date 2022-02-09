Заявка на место в основе. ВИДЕО, как Кулач забил в девятку и принес Динамо очередную победу

Во вторник, 8 февраля, киевское "Динамо" сыграло свой девятый контрольный поединок – команда Луческу встречалась с тбилисским "Динамо". Судьбу встречи решил единственный гол, который в середине первого тайма забил Владислав Кулач. Форварду удался отличный удар с линии штрафной в дальнюю девятку.

Добавим, что это уже третий гол Кулача этой зимой. Ранее он забивал испанской "Мурсии" и "Расингу" из Люксембурга. Больше во время сборов в составе "Динамо" отличились только Витиньо и Буяльский (по 4 гола).

В первой части сезона Кулач принял участие только в пяти поединках – он много пропустил из-за проблем со здоровьем. На его счету только один забитый мяч. За всю карьеру в Украинской Премьер-лиге воспитанник "Шахтера" сыграл 145 матчей и отличился 40 раз.