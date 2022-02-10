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Почин не поддержали. Металлист 1925 во втором спарринге дня проиграл Железничару
И снова поражение
instagram.com/metalist1925_kh
9 февраля харьковский "Металлист 1925" на сборах в Турции провел два контрольных матча.
Утром харьковчане
Вечерний поединок получился довольно активным, причем балканская команда в атаке выглядела повеселее. "Железнодорожники" открыли счет уже на 7-й минуте, а вот свой самый реальный шанс в первом тайме харьковчане не использовали – Дерек не реализовал пенальти.
После перерыва команды обменялись голами, и в итоге все закончилось со счётом 2:1 в пользу "Железничара".
"Металлист 1925" – "Железничар" 1:2
Голы: Задерака 58 – Жижич 7, Костич 74
Удаление: Симчевич 81 (с правом замены)
На 16-й минуте Дерек не реализовал пенальти (вратарь)
"Металлист 1925": Шелихов, Жичиков (Потемков Ю. 63), Ткачук, Безуглый, Капинус, Габелок (к), Фабиньо (Батюшин 68), Задерака, Крыськив, Ременюк, Дерек (Островский 63)
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