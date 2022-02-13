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У Шапаренко и Вивчаренко коронавирус. Шепелев травмировал икроножную мышцу

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Владимир полностью пропустит последний этап подготовки к возобновлению УПЛ

У Шапаренко и Вивчаренко коронавирус. Шепелев травмировал икроножную мышцу

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках первого матча третьих тренировочных сборов киевское "Динамо" играет против лидера второго дивизиона Сербии ФК "Инджия".

В заявку "бело-синих" на эту игру не попали Николай Шапаренко, Владимир Шепелев и Константин Вивчаренко.

Шапаренко и Вивчаренко накануне поединка получили положительные результаты тестов на COVID-19. А Шепелев в конце прошлих сборов получил травму икроножной мышцы - хавбек пропустит заключительный этап подготовки, проходя восстановление на базе "Динамо".

В случае быстрого выздоровления Шапаренко и Вивчаренко смогут присоединиться к другим подопечным Мирчи Луческу, а пока футболисты пребывают на самоизоляции в столице Украины.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко Владимир Шепелев Константин Вивчаренко
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Источник:
ФК "Динамо"

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Комментарии (0)
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fato37
13.02.2022 в 19:13
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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