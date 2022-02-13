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У Шапаренко и Вивчаренко коронавирус. Шепелев травмировал икроножную мышцу
Владимир полностью пропустит последний этап подготовки к возобновлению УПЛ
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
В рамках первого матча третьих тренировочных сборов киевское "Динамо" играет против лидера второго дивизиона Сербии ФК "Инджия".
В заявку "бело-синих" на эту игру не попали Николай Шапаренко, Владимир Шепелев и Константин Вивчаренко.
Шапаренко и Вивчаренко накануне поединка получили положительные результаты тестов на COVID-19. А Шепелев в конце прошлих сборов получил травму икроножной мышцы - хавбек пропустит заключительный этап подготовки, проходя восстановление на базе "Динамо".
В случае быстрого выздоровления Шапаренко и Вивчаренко смогут присоединиться к другим подопечным Мирчи Луческу, а пока футболисты пребывают на самоизоляции в столице Украины.
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