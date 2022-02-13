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Вербич: Клубы УПЛ против Динамо обороняются, а все команды на сборах старались атаковать

Премьер-лига
(1 голосов)

Вингер "бело-синих" о турецких сборах

Вербич: Клубы УПЛ против Динамо обороняются, а все команды на сборах старались атаковать

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич прокомментировал разгромную победу над сербской "Инджии", а также рассказал как проходит работа "бело-синих" на турецких сборах.

- Насколько тяжело начинать сбор сразу с самолета?

- Конечно, это немного тяжеловато. Проснулись рано утром, отправились в аэропорт, в самолете чуть поспали, а после прилета пообедали, отдохнули – и уже игра. Но мы привыкли. Когда играли в Стамбуле с "Фенербахче", также провели матч в день прилета, но сыграли нормально, как и сегодня. Двигаемся дальше – остался последний сбор, после которого уже стартует чемпионат.

- Несмотря на разгромный счет, ожидали такого сопротивления от команды второй сербской лиги?

- Как Буяльский говорил в одном из интервью, клубы УПЛ против нас в основном обороняются, тогда как все команды, с которыми мы встречались на сборах, стараются атаковать. Сегодняшний соперник очень много двигался на поле и создал много моментов. Нам нужно разобрать свои ошибки и не повторять их.

- На первых двух сборах ребята играли в основном по тайму, сегодня же первый состав провел на поле 60 минут, а ребята, вышедшие во втором тайме, после игры проведут еще 30-минутную тренировку. Команда прибавляет в выносливости?

- На первых двух сборах мы работали над физической подготовкой, а на последнем будем более детально работать над тактикой. Думаю, игровое время будет увеличиваться, чтобы футболисты получили больше игровой практики.

- Для тебя было символично забить первый гол на сборе? Считаешь себя фартовым?

- Нет, я уже слишком стар для этого (смеется). Для любого игрока забивать, конечно, приятно, но еще лучше, когда команда выигрывает.

- На третьем сборе контрольные игры будут проводиться через день. Команда справится с такой нагрузкой?

- Конечно. На первых двух сборах мы тоже играли регулярно. Для нас, футболистов, интереснее играть, чем просто тренироваться.

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В статье: Беньямин Вербич Инджия
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Источник:
ФК "Динамо"

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