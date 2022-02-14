Голкипер Вереса: Очень тяжело сыграть четыре матча за шесть дней

Голкипер ровенского "Вереса" Артем Кичак прокомментировал результат контрольного матча против норвежского "Санднес Ульф" (1:1).

"Мы неплохо сыграли. Старались больше держать мяч, играть через пас. Хотелось бы, конечно, больше создавать остроты впереди.

Не помню, чтобы мы создали много реально опасных моментов. Нужно атаковать острее и больше. Играть наглее. И не оставлять пространство для атак соперника.

В общем, очень тяжело сыграть четыре матча за шесть дней. Все уже истощены. Сегодня команда наконец-то получила выходной. А во вторник продолжим тренировочный процесс", – сказал Кичак.