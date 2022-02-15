ТМ. Динамо разгромило Кайрат. Гол+пас Цыганкова, гол Кулача и вклад Ваната

Мирча Луческу утверждает, что подготовка "Динамо" идет по плану. Никаких сомнений относительно возвращения в Украину, никаких предостережений относительно высоких нагрузок на сборах. Вот и ладненько – уже через две недели возобновляется чемпионат.

Сегодня в спарринге "Динамо" играло против "Кайрата", начав матч с левым защитником в лице Караваева. Снова на фланге полузащиты появился Витиньо. Но этот нюанс уже не удивляет. Как и доверие тренера Ванату: в этом молодом нападающем видят перспективу.

Собственно, именно Ванат стал одним из героев голевого эпизода в первом тайме. Буяльский из центральной зоны отпасовал влево на Ваната, а тот выполнил ответный прострел на Буяльского. Виталий до мяча не добрался, но опередивший его защитник срезал мяч в сетку собственных ворот. В начале поединка "Динамо" обладало существенным преимуществом. Ванат в одном из эпизодов упал в площади ворот и претендовал на пенальти, но судья оказался слишком либеральным. Активно с глубины подключался Гармаш, однако позже притих не только он, но и вся команда. Преимущество отошло к "Кайрату".

Хотя остроту представитель Казахстана создавал в основном со стандартов. При подаче одного из таких Кендзера опрометчиво выбил мяч чуть ли не из рук Бущана. Неплохо простреливал Сейдахмет, но этого было мало. Начало второго тайма словно по инерции прошло при игровом равновесии, а вот дальше "Динамо" снова завладело преимуществом. Нагнетало и одержало закономерную победу.

Второй гол забил Александр Сирота, пробив головой после высокой подачи Циганкова с угла поля. В схожем стиле мог отличиться Буяльский, но запустил мяч над перекладиной. Зато точно в рамку, и недостижимо для вратаря, пробил Цыганков со штрафного. "Динамо" подтвердило свой класс, закрыв поединок в течение чуть больше десяти минут второго тайма. Точный удар Кулача после прострела Кендзеры в конце игрового времени – это чисто для личной статистики нападающего. Владислав на сборах забивает часто, но гарантирует ли ему это место в составе на ответственные матчи? Тот еще вопрос.

Уже на семнадцатое число у киевлян запланирован еще один спарринг –против латвийской "Валмиеры".

Товарищеский матч. 15.02.2022

Турция. Анталия

"Динамо" (Украина) – "Кайрат" (Казахстан) 4:0

Голы: Касабулат 7 (автогол), Сирота 63, Цыганков 74, Кулач 85

"Динамо": Бущан (Бойко 73) – Кендзера, Сирота (Попов 86), Забарный (Боль 74), Караваев (Дубинчак 66) – Андриевский (Сидорчук 46), Гармаш (Яцик 65), Буяльский (Кулач 81) – Цыганков (Антюх 75), Витиньо (Де Пена 66) – Ванат (Шкурин 74)

"Кайрат": Устименко – Астанов, Буранчиев, Баньяк, Касабулат – Гуральский, Крачковский, Сейдахмет – Аликулов, Усенов, Швырев

По ходу второго тайма у "Кайрата" вышли: Жуан Паоло (53-я минута) Жалолетдинов (59-я минута), Алвеш (65-я минута), Ульшин (65-я минута), Адахаджиев (65-я минута), Барзегар (65-я минута)