Лавриненко: Нужно правильно распределить нагрузку на футболистов

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко поделился впечатлениями от игры своей команды в контрольном матче против грузинского "Динамо" Батуми (1:2).

"На этот матч ставилась задача отработать игру в нижней и средней обороне, выход в контратаку. Моментами у нас это очень неплохо получалось. Мне понравилось функциональное состояние ребят, основная обойма первый раз сыграла практически 90 минут.

Сейчас у нас такой график, что мы играем контрольные игры через день, 14, 16 и 18 февраля. Нужно правильно распределить нагрузку на футболистов", — сказал Лавриненко.