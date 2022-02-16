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Лавриненко: Нужно правильно распределить нагрузку на футболистов
Тренер "Ингульца" высказался о спарринге команды с чемпионом Грузии
Фото: ФК Ингулец
Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко поделился впечатлениями от игры своей команды в контрольном матче против грузинского "Динамо" Батуми (1:2).
"На этот матч ставилась задача отработать игру в нижней и средней обороне, выход в контратаку. Моментами у нас это очень неплохо получалось. Мне понравилось функциональное состояние ребят, основная обойма первый раз сыграла практически 90 минут.
Сейчас у нас такой график, что мы играем контрольные игры через день, 14, 16 и 18 февраля. Нужно правильно распределить нагрузку на футболистов", — сказал Лавриненко.
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