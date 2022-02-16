  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стал известен еще один соперник Десны на сборе в Турции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стал известен еще один соперник Десны на сборе в Турции

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Северяне продолжают готовиться к возобновлению сезона

Стал известен еще один соперник Десны на сборе в Турции

Фото: ФК Десна

Новина українською

Черниговская "Десна" продолжает готовиться к возобновлению сезона - северяне договорились об еще одном контрольном матче.

Как сообщает, пресс-служба клуба, 17 февраля черниговская команда сыграет с грузинским "Торпедо" из Кутаиси. Время начала поединка не упоминается.

Напомним, свой первый товарищеский матч на сборе в Турции "Десна" проиграла боснийской "Вележе" (1:2).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Десна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...