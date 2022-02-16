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Стал известен еще один соперник Десны на сборе в Турции
Северяне продолжают готовиться к возобновлению сезона
Фото: ФК Десна
Черниговская "Десна" продолжает готовиться к возобновлению сезона - северяне договорились об еще одном контрольном матче.
Как сообщает, пресс-служба клуба, 17 февраля черниговская команда сыграет с грузинским "Торпедо" из Кутаиси. Время начала поединка не упоминается.
Напомним, свой первый товарищеский матч на сборе в Турции "Десна" проиграла боснийской "Вележе" (1:2).
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Источник:ФК Десна
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