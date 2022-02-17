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Хавбек Руха: Если я уеду из Украины, то по футбольным причинам, а не из-за проблем с Россией
Футболист отметил, что он доволен пребыванием в Украине
Фото: ФК Рух
Полузащитник "Руха" Фабрисио Альваренга высказался о ситуации в Украине в связи с возможным вторжением российских войск.
"Люди говорят, но во Львове очень тихо. Люди не боятся. Ничего не происходит. Здесь нет военных на улицах. Правда в том, что я и моя семья не беспокоимся. Мы спокойно себя чувствуем. Не получали никаких рекомендаций по безопасности. После начала войны на Донбассе и аннексии Крыма люди здесь привыкли к угрозе. Они воспринимают это как нечто обыкновенное.Читайте такжеРух на 6-8 месяцев потерял основного хавбека
Я не боюсь, потому что во Львове сверхнормальная ситуация. Не о чем волноваться. Если идешь гулять, то на улице много туристов из других стран. Здесь много мест с мясом и сырами. Божественное место для прогулок. Здесь безопаснее, чем во многих местах Буэнос-Айреса.
Во Львове много националистов, они не хотят иметь ничего общего с россиянами. Когда играл в Киеве, большинство разговаривали на русском. Я выучил больше русский язык, чем украинский. Во Львове, отдаленном районе страны, больше украинских корней, они не хотят, чтобы говорили на русском. Мне нужно было учить украинский. Разница между языками, как у португальского с испанским. В глубинке националистические настроения сильнее.
Я планирую остаться здесь из-за денег и безопасности. Спокойствие имеет основополагающее значение для меня и моей семьи. Если я уеду из Украины, то по футбольным причинам, а не из-за проблем с Россией", – сказал Альваренга.
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