Хавбек Руха: Если я уеду из Украины, то по футбольным причинам, а не из-за проблем с Россией

Полузащитник "Руха" Фабрисио Альваренга высказался о ситуации в Украине в связи с возможным вторжением российских войск.

"Люди говорят, но во Львове очень тихо. Люди не боятся. Ничего не происходит. Здесь нет военных на улицах. Правда в том, что я и моя семья не беспокоимся. Мы спокойно себя чувствуем. Не получали никаких рекомендаций по безопасности. После начала войны на Донбассе и аннексии Крыма люди здесь привыкли к угрозе. Они воспринимают это как нечто обыкновенное.

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Я не боюсь, потому что во Львове сверхнормальная ситуация. Не о чем волноваться. Если идешь гулять, то на улице много туристов из других стран. Здесь много мест с мясом и сырами. Божественное место для прогулок. Здесь безопаснее, чем во многих местах Буэнос-Айреса.