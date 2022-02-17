  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Хавбек Руха: Если я уеду из Украины, то по футбольным причинам, а не из-за проблем с Россией
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Руха: Если я уеду из Украины, то по футбольным причинам, а не из-за проблем с Россией

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист отметил, что он доволен пребыванием в Украине

Хавбек Руха: Если я уеду из Украины, то по футбольным причинам, а не из-за проблем с Россией

Фото: ФК Рух

Новина українською

Полузащитник "Руха" Фабрисио Альваренга высказался о ситуации в Украине в связи с возможным вторжением российских войск.

"Люди говорят, но во Львове очень тихо. Люди не боятся. Ничего не происходит. Здесь нет военных на улицах. Правда в том, что я и моя семья не беспокоимся. Мы спокойно себя чувствуем. Не получали никаких рекомендаций по безопасности. После начала войны на Донбассе и аннексии Крыма люди здесь привыкли к угрозе. Они воспринимают это как нечто обыкновенное.

Читайте такжеРух на 6-8 месяцев потерял основного хавбека

Я не боюсь, потому что во Львове сверхнормальная ситуация. Не о чем волноваться. Если идешь гулять, то на улице много туристов из других стран. Здесь много мест с мясом и сырами. Божественное место для прогулок. Здесь безопаснее, чем во многих местах Буэнос-Айреса.

Читайте такжеДе Пена: Война в Украине? Если что-то подобное начнется, я уеду и не вернусь

Во Львове много националистов, они не хотят иметь ничего общего с россиянами. Когда играл в Киеве, большинство разговаривали на русском. Я выучил больше русский язык, чем украинский. Во Львове, отдаленном районе страны, больше украинских корней, они не хотят, чтобы говорили на русском. Мне нужно было учить украинский. Разница между языками, как у португальского с испанским. В глубинке националистические настроения сильнее.

Я планирую остаться здесь из-за денег и безопасности. Спокойствие имеет основополагающее значение для меня и моей семьи. Если я уеду из Украины, то по футбольным причинам, а не из-за проблем с Россией", – сказал Альваренга.

Читайте такжеИгрокам Днепра-1 запретили комментировать ситуацию вокруг Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Фабрисио Альваренга
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
lanacion.com.ar

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...