Пятов: Работаем весело. Особенно, когда со всех сторон снимают - ВИДЕО

Голкипер " Шахтера " Андрей Пятов показал, как он готовится ко второй части сезона.

"Работаем. Спокойно. Уверенно. Местами весело. Особенно, когда со всех сторон снимают", — прокомментировал Андрей свежий ролик.

Напомним, что в текущем сезоне Пятов провел за "Шахтер" 12 матчей во всех турнирах, где пропустил 6 мячей, 8 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.