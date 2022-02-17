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Пятов: Работаем весело. Особенно, когда со всех сторон снимают - ВИДЕО
Кипер вернулся в общую группу горняков
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер "
"Работаем. Спокойно. Уверенно. Местами весело. Особенно, когда со всех сторон снимают", — прокомментировал Андрей свежий ролик.
Напомним, что в текущем сезоне Пятов провел за "Шахтер" 12 матчей во всех турнирах, где пропустил 6 мячей, 8 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.
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