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Пятов: Работаем весело. Особенно, когда со всех сторон снимают - ВИДЕО

Премьер-лига
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Кипер вернулся в общую группу горняков

Пятов: Работаем весело. Особенно, когда со всех сторон снимают - ВИДЕО

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов показал, как он готовится ко второй части сезона.

"Работаем. Спокойно. Уверенно. Местами весело. Особенно, когда со всех сторон снимают", — прокомментировал Андрей свежий ролик.

Напомним, что в текущем сезоне Пятов провел за "Шахтер" 12 матчей во всех турнирах, где пропустил 6 мячей, 8 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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