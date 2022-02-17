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Ассист и заработанный пенальти Буяльского приносят Динамо очередную победу на сборах

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Отличный матч от лидера киевлян

Ассист и заработанный пенальти Буяльского приносят Динамо очередную победу на сборах

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" продолжило свою беспроигрышную серию на испано-турецких сборах, на этот раз одолев вторую команду прошлого чемпионата Латвии. "Валмиера" на фоне многих других соперников киевлян этой зимой не боялась идти вперёд и даже иногда создавала проблемы обороне "бело-синих".

Пожалуй, лучший шанс в первой 45-минутке как раз создали латыши: Силагадзе практически без подготовки метров с 23-х врезал в перекладину, подбор тоже ушёл к игрокам "Валмиеры", но со второй попытки попасть в створ уже метров с тринадцати не получилось.

Впрочем, "динамовцы" по традиции угрожали воротам больше, но очень недурно на последнем рубеже действовал запасной голкипер сборной Латвии Ричардс Матревичс: он вытащил и выстрел Буяльского из середины штрафной под правую от вратаря стойку, и удар Цыганкова после подачи Дубинчака.

Давление Киева после перерыва стало ещё более ощутимым, но подводила реализация, плюс продолжил выручать Матревичс. Но всё же реализовать один из своих шансов удалось: латыши отбились после подачи углового, но подбор оказался за "динамовцами". Буяльский от правой боковой линии штрафной выполнил повторную подачу, а Витиньо выиграл верховую борьбу.

Перед свистком об окончании встречи в латвийских воротах побывал ещё один мяч. Антюх отдал не самую острую передачу в штрафную площадь на Буяльского, двигавшегося от ворот. Но это не остановило защитника нарушить на нём правила. К "точке" подошёл Андриевский, удвоив преимущество киевлян.

Мирча Луческу всё больше отклоняется от курса, по которому он в перерыве менял всю команду. Сегодня таких рокировок только две. Остальные вступали в игру по ходу второго тайма.

Следующий спарринг у "Динамо" уже в субботу. В оппонентах - "Пахтакор".

"Динамо" - "Валмиера" 2:0
Гол: Витиньо 67, Андриевский 90 (пен.)
"Динамо": Бущан (Нещерет 81) – Дубинчак (Караваев 61), Сирота, Забарный, Кенджора – Гармаш (Андриевский 46), Сидорчук (Бражко 81), Буяльский – де Пена (Витиньо 46), Ванат (Шкурин 61), Цыганков (Антюх 81).

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В статье: Динамо (Киев) Валмиера
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Комментарии (3)
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shat (киев)
17.02.2022 в 18:02
смотрел лигу чемпионов и задумался , а мы точно в футбол играем ? слишком по разному происходят действия . может нашим футболистам не до конца объяснили конечную цель ? жалко же их , бегают , что то делают , потеют , а для чего не понимают
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0
-4
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ascent (Луксор)
17.02.2022 в 18:53
Нашел с чем сравнивать, даже в чемпионате Италии есть откровенно слабые матчи, а тут ЛЧ !!!
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-2
ysebe1970 (Бровары)
17.02.2022 в 18:57
Спортинг Манчестер Сити.. Тоже самое.. Деньги давай деньги давай на УПЛ..
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0
0


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