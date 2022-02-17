Ассист и заработанный пенальти Буяльского приносят Динамо очередную победу на сборах

"Динамо" продолжило свою беспроигрышную серию на испано-турецких сборах, на этот раз одолев вторую команду прошлого чемпионата Латвии. "Валмиера" на фоне многих других соперников киевлян этой зимой не боялась идти вперёд и даже иногда создавала проблемы обороне "бело-синих".

Пожалуй, лучший шанс в первой 45-минутке как раз создали латыши: Силагадзе практически без подготовки метров с 23-х врезал в перекладину, подбор тоже ушёл к игрокам "Валмиеры", но со второй попытки попасть в створ уже метров с тринадцати не получилось.

Впрочем, "динамовцы" по традиции угрожали воротам больше, но очень недурно на последнем рубеже действовал запасной голкипер сборной Латвии Ричардс Матревичс: он вытащил и выстрел Буяльского из середины штрафной под правую от вратаря стойку, и удар Цыганкова после подачи Дубинчака.

Давление Киева после перерыва стало ещё более ощутимым, но подводила реализация, плюс продолжил выручать Матревичс. Но всё же реализовать один из своих шансов удалось: латыши отбились после подачи углового, но подбор оказался за "динамовцами". Буяльский от правой боковой линии штрафной выполнил повторную подачу, а Витиньо выиграл верховую борьбу.

Перед свистком об окончании встречи в латвийских воротах побывал ещё один мяч. Антюх отдал не самую острую передачу в штрафную площадь на Буяльского, двигавшегося от ворот. Но это не остановило защитника нарушить на нём правила. К "точке" подошёл Андриевский, удвоив преимущество киевлян.

Мирча Луческу всё больше отклоняется от курса, по которому он в перерыве менял всю команду. Сегодня таких рокировок только две. Остальные вступали в игру по ходу второго тайма.

Следующий спарринг у "Динамо" уже в субботу. В оппонентах - "Пахтакор".

"Динамо" - "Валмиера" 2:0

Гол: Витиньо 67, Андриевский 90 (пен.)

"Динамо": Бущан (Нещерет 81) – Дубинчак (Караваев 61), Сирота, Забарный, Кенджора – Гармаш (Андриевский 46), Сидорчук (Бражко 81), Буяльский – де Пена (Витиньо 46), Ванат (Шкурин 61), Цыганков (Антюх 81).