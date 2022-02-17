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Самый дорогой сезон УПЛ? Сколько тратили Динамо, Шахтер, Металлист и другие в лучшем сезоне УПЛ?

Премьер-лига
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Занимательный выпуск о золотых временах нашего первенства

Самый дорогой сезон УПЛ? Сколько тратили Динамо, Шахтер, Металлист и другие в лучшем сезоне УПЛ?

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Новина українською

Вы помните, когда УПЛ была очень сильной лигой? Сегодня мы вспомним, как и на кого тратили деньги наши топ и не топ-клубы Украины? Сколько потратили "Динамо", "Шахтер", "Металлист" и другие на трансферы и сколько на них заработали? Ох, ностальжи!

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) УПЛ Металлист (Харьков)
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