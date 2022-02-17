Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Самый дорогой сезон УПЛ? Сколько тратили Динамо, Шахтер, Металлист и другие в лучшем сезоне УПЛ?
Занимательный выпуск о золотых временах нашего первенства
Youtube-канал "ЯЩИК"
Вы помните, когда УПЛ была очень сильной лигой? Сегодня мы вспомним, как и на кого тратили деньги наши топ и не топ-клубы Украины? Сколько потратили "Динамо", "Шахтер", "Металлист" и другие на трансферы и сколько на них заработали? Ох, ностальжи!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Жерсон Родригес отреагировал на ситуацию с увольнением из Труа
- "Создается ощущение, что виновного уже назначили". Заявление Ярославского по поводу ДТП
- За Металлист сыграл 14-летний парень. Он забил гол и дважды ассистировал партнерам - ВИДЕО
- И такое бывает. Шахтер проиграл Мариуполю на турецких сборах
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
- Командная работа. Жены и девушки футболистов Реала весело проводят время в дорогом ресторане. ФОТО
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...