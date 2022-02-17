Дубинчак: Обязаны вернуть себе чемпионство в этом сезоне

Защитник "Динамо" Владислав Дубинчак поделился мнением о спарринге с латвийской "Валмерией" (2:0) .

- Получилась хорошая игра, особенно, во втором тайме, победили. Под конец немного расслабились, ведь работаем под нагрузками, чувствовали, что было тяжело. До перерыва команда соперника нас хорошо прессинговала, но во втором тайме выровняли игру, начали использовать зоны и свободное пространство, потому и получилось победить.

- Изучаете ли соперников на сборах, готовитесь ли к ним специально?

- Нет, мы работаем по своей программе и играем, с кем скажут.

- Удалось ли в полной мере реализовать комбинации, которые наигрываете в тренировочном процессе?

- Мы старались их выполнять, а насколько хорошо это получалось, решит тренер, и мы это обсудим на теоретическом занятии. В целом, мне кажется, в большинстве случаев мы справлялись.

- Вам доставалось от соперников, вы несколько раз оказывались на газоне, вам оказывали помощь врачи. Как сейчас себя чувствуете?

- Мне снова попало по больному месту. Но ничего страшного, это футбол. Сейчас чувствую себя нормально, так что, думаю, все будет хорошо.

- Победы на сборах добавляют психологической уверенности перед возобновлением официальных матчей чемпионата?

- Конечно. Мы должны сохранять чемпионский настрой, побеждать в каждом матче. Обязаны вернуть себе чемпионство в этом сезоне.

- В какой функциональной готовности пребывает команда? Насколько вы уже готовы ко второй части сезона?

- В данный момент тяжело сказать, поскольку, как я уже сказал, работаем под нагрузками. В контрольных матчах уже играем больше тайма, а это тяжеловато. Но у нас еще будет время на отдых, думаю, мы подготовимся хорошо. В процентах, думаю, команда готова на 75%, а остальные 25 добавятся после отдыха.