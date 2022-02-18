С Мудриком и Мораесом. Стартовый состав Шахтера на спарринг с Астаной

Сегодня, 18 февраля, донецкий "Шахтера" проведет свой предпоследний контрольный матч на сборах против "Астаны". Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби определился со стартовым составом на этот поединок:

Состав "Шахтера": Трубин, Тобиас, Витао, Матвиенко, Додо, Степаненко, Майкон, Тете, Судаков, Мудрик, Мораес.

Запасные: Пузанков, Пятов, Конопля, Булеза, Фарина, Бондарь, Маркос, Нерес, Бондаренко, Соломон, Сигеев, Педриньо, Погорелый.

Напомним, что поединок между командами начнется в 16:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.