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С Мудриком и Мораесом. Стартовый состав Шахтера на спарринг с Астаной
Поединок начнется в 16:00
Фото: ФК Шахтер Донецк
Сегодня, 18 февраля, донецкий "Шахтера" проведет свой предпоследний контрольный матч на сборах против "Астаны". Наставник "горняков" Роберто Де Дзерби определился со стартовым составом на этот поединок:
Состав "Шахтера": Трубин, Тобиас, Витао, Матвиенко, Додо, Степаненко, Майкон, Тете, Судаков, Мудрик, Мораес.
Запасные: Пузанков, Пятов, Конопля, Булеза, Фарина, Бондарь, Маркос, Нерес, Бондаренко, Соломон, Сигеев, Педриньо, Погорелый.
Напомним, что поединок между командами начнется в 16:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн встречи.
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