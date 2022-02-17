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Шахтер - Астана. Анонс и прогноз товарищеского матча на 18 февраля 2022
"Горнякам" нужно оправдаться за недавнее поражение
Фото: ФК Шахтер
Несколько дней назад "Шахтер" впервые этой зимой проиграл в товарищеском матче. И ладно бы просто проиграл. Обидчиком лидера УПЛ стал "Мариуполь", у которого, как вы знаете, особые отношения с "горняками". И если на сборах результат всегда вторичен, то к игре "Шахтера" остались вопросы. У де Дзерби в запасе всего два матча до возобновления сезона, дабы исправить ошибки и опробовать свои тренерские наработки. После - будет уже поздно.
"Шахтер" 16:00 "Астана"
Контрольный матч, 18 февраля
УТС, Белек, Турция
Трансляция: YouTube-канал "ФК Шахтер" и "Shakhtar TV"
Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол
Последние новости и составы
"Шахтер":
Так что же случилось с "горняками" в недавний вторник? Против "Мариуполя" на низком уровне были две вещи - реализация и игра в обороне. "Шахтер" создал не меньше оппонента, но забил лишь раз, пропустив при этом два не самых обязательных мяча. Команды сыграли два тайма по 30 минут, однако даже в сокращенном матче "горняки" не сильно порадовали интенсивностью и скоростью. Возможно, берегут это добро на официальные поединки.
???? #Shakhtar ???? #BottleChallenge ⚽️???????? pic.twitter.com/DVyCnR37Nu— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 17, 2022
Кривцов, Патрик и Марлон продолжают работать вне общей группы, а потому в пятницу на поле их ждать не стоит. Зато близок к возвращению Манор Соломон. Израильтянин давно работает вместе со всеми и вполне может получить игровое время. Правда, далеко не факт, что с первых минут.
Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Витао, Матвиенко, Исмаили - Майкон, Антонио - Нерес, Судаков, Мудрик - Педриньо
"Астана":
Команда из столицы Казахстана готовится к старту нового сезона, в котором они планируют улучшить свои показатели. В прошлой кампании "Астана" стала лишь третьей, что для коллектива, бравшего золото на родине шесть раз кряду (2014-2019) - посредственный результат. Исправить положение должен сербский наставник Срджан Благоевич, возглавивший коллектив в ноябре прошлого года. Его официальный дебют состоится позже, а пока он внедряет свои идеи при помощи контрольных встреч.
В одном из спаррингов "Астана" сумела огорчить команду из Украины - победа 3:2 над "Мариуполем". Это стало их первой победой за всю зиму, ибо до этого они проиграли в трех играх кряду. После "Шахтера" казахстанский клуб сыграет еще дважды.
Расписание на сборах
На вторых УТС "Шахтер" в сумме проведет четыре поединка. Приводим полный календарь матчей команды де Дзерби:
- 12-е февраля. "Шахтер" - "Шахтер" Караганда 2:1
- 15-е февраля. "Шахтер" - "Мариуполь" 1:2
- 18-е февраля. "Шахтер" - "Астана"
- 19-е февраля. "Шахтер" - "Рига"
"Шахтер" - "Астана": Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "Шахтер" - "Астана" от UA-Football
Победа "Шахтера" 2:1. Игра против "Мариуполя" показала, что на сборах бывают разного рода чудеса. Однако, если брать объективные показатели, "Шахтер" выглядит предпочтительнее третьей команды Казахстана. Состав, опыт и сыгранность не на стороне "Астаны", а потому мы поставим на победу украинского представителя. С другой стороны, защита "горняков" играет с помарками, а потому не удивимся, если казахстанский клуб не уйдет с поля без забитого.
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