  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шацких: Что новичкам Шахтера понимать? Бразильцев там много, и они все объяснят
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шацких: Что новичкам Шахтера понимать? Бразильцев там много, и они все объяснят

Премьер-лига
(1 голосов)

С адаптацией проблем быть не должно

Шацких: Что новичкам Шахтера понимать? Бразильцев там много, и они все объяснят

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Узбекистана Максим Шацких в интервью "Команде №1" поделился мнением о подготовке "Шахтера" и "Динамо" к весенней части сезона.

— Максим, все клубы УПЛ сейчас готовятся в Турции, но времени на устранение недочетов у них осталось крайне мало…

— Судя по тому, что я вижу, у всех идет обычный рабочий процесс. Не думаю, что кто-то не успевает освоить запланированное. Даже по тому факту, что в спаррингах большинство футболистов играют по 45-60 минут, ясно, что финиш сборов впереди, и тренеры скоро станут подводить итоги. Главное, чтобы не было травм.

— "Шахтер" проводит немного спаррингов и успевает даже выходные устраивать посреди сборов. Вас не удивляет система подготовки Роберто Де Дзерби?

— Все рабочие планы имеют право на жизнь. Значит, Де Дзерби так видит ситуацию. Не думаю, что раньше итальянский специалист готовил свои команды как-то по-другому. У него уже давно все наработано. А правильно или нет все происходит, покажет сезон. Тогда мы и получим ответы на все вопросы. Не является Де Дзерби и приверженцем большого количества спаррингов. Причина? Об этом знает только сам итальянец.

Но и без множества игр, а также во время выходных, которые тренер дает подопечным на сборах, футболисты "Шахтера", кому это нужно, конечно, работают индивидуально. Тот же Мораес, который много пропустил из-за травмы, скорее всего наверстывает упущенное дополнительно. А что касается адаптации новичков, то, что им понимать в "Шахтере"? Бразильцев там много, и они все объяснят, да и гарантий того, что зимние новобранцы "горняков" сходу станут выходить в основе, нет. Может быть, они еще полгода будут в запасе сидеть…

— У "Динамо" все наоборот — этой зимой киевляне играют и забивают много. Что этим хочет достичь Мирча Луческу?

— Это его философия. В матчах футболисты также подтягивают физические кондиции. "Динамо" решило, что таким образом форму набрать лучше. Правда, я еще не видел, чтобы киевляне играли одним составом хотя бы пару матчей, и чтобы футболисты имели по ходу поединка больше 45-60 минут игрового времени. Результат в спаррингах тоже имеет значение. Безусловно, лучше выигрывать и забивать по три-четыре мяча, чем получать столько же голов в свои ворота.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Максим Шацких Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда №1

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...