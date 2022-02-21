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Григорчук: Придет время, когда Ковальчук будет в системе Черноморца
Наставник "одесситов" поделился мыслями про Кирилла Ковальчук
Фото: metalist.ua
Главный тренер одесского "Черноморца" Роман Григорчук в интервью YouTube-проекту BurBuzz рассказал, возможно ли сотрудничество Кирилла Ковальчука с одесситами.
- Есть желание подтянуть Кирилла Ковальчука к тренерской деятельности?
- Кирилл - талантливый человек, культурный. За что он не возьмется - будет успешным. Хочется, чтобы таких людей в системе "Черноморца" было как можно больше. Придет время, когда Кирилл будет в нашей системе, — сказал Григорчук.
Напомним, Кирилл Ковальчук выступал за "моряков" с 2011 по 2014 год. В 2019 году он завершил карьеру.
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