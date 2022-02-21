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Ротань: Селезнев выбрал клуб, в котором ему будет тяжело побить рекорд
Он верит, что у форварда "Миная" все получится
Фото: ФК Минай
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, что думает о бывшем одноклубнике Евгении Селезневе.
– Как вы реагируете на последние залеты Евгения Селезнева? Вы ему не говорили: "Кум, как ты мог?"
– Я каждый раз ему говорил. Провоцируют. Знают, что Селя любит, когда на него много внимания. Люди где-то свой интерес поднимают за счет него, хайпуют. А он – лучший хайп. Он должен это понимать. Много раз ему уже говорил.
– Вы знаете секрет как его успокоить?
– Его нужно как сына гладить по головке, лелеять, потому что с позиции силы он всегда будет реагировать только силой, но если найти к нему подход, то поверьте, этот человек сделает для команды очень многое. Он очень хороший человек и футболист. Но есть небольшая проблема – когда он видит камеру, то становится совсем другим. Но это только на камеру.
– Вы верите, что он побьет рекорд?
– Конечно, я ему этого желаю искренне. Ему немного осталось забить, но время идет. Он должен это тоже понимать. Тем более он выбрал клуб, в котором ему будет тяжело это сделать, потому что они больше играют от обороны, борются за выживание.
Если бы он играл в условном "Колосе", то он сделал бы это гораздо раньше. Но я его знаю как человека, который ставит задачи и выполняет их. Для него побить рекорд – главная мотивация. Не в деньгах, ни в чем. Молодые ребята вокруг него его слушают, он им как папа. Очень хорошо с ним ладят. Думаю, что он им поможет и многое даст. Главное, чтобы он не хайповал.
– Вы в интервью говорили, что он бы стал идеальным президентом клуба. Может ему пора создать команду, вывести ее в УПЛ и играющим забивать?
– Пусть свою задачу выполнит, побьет рекорд и становится президентом.
– В вашем тренерском штабе он мог бы какую-то роль исполнять?
– Тренер нападающих, тренер по восстановлению.
– Тренер по скандалам...
– Над этим ему нужно работать однозначно. Он еще в душе молодой, это ему мешает. Нужно понимать, что он сейчас пример для молодежи. Нужно дорожить той репутацией, которую он кровью и потом зарабатывал, – сказал Ротань.
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