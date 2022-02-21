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Ротань: Селезнев выбрал клуб, в котором ему будет тяжело побить рекорд

Премьер-лига
(1 голосов)

Он верит, что у форварда "Миная" все получится

Ротань: Селезнев выбрал клуб, в котором ему будет тяжело побить рекорд

Фото: ФК Минай

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, что думает о бывшем одноклубнике Евгении Селезневе.

– Как вы реагируете на последние залеты Евгения Селезнева? Вы ему не говорили: "Кум, как ты мог?"

– Я каждый раз ему говорил. Провоцируют. Знают, что Селя любит, когда на него много внимания. Люди где-то свой интерес поднимают за счет него, хайпуют. А он – лучший хайп. Он должен это понимать. Много раз ему уже говорил.

– Вы знаете секрет как его успокоить?

– Его нужно как сына гладить по головке, лелеять, потому что с позиции силы он всегда будет реагировать только силой, но если найти к нему подход, то поверьте, этот человек сделает для команды очень многое. Он очень хороший человек и футболист. Но есть небольшая проблема – когда он видит камеру, то становится совсем другим. Но это только на камеру.

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– Вы верите, что он побьет рекорд?

– Конечно, я ему этого желаю искренне. Ему немного осталось забить, но время идет. Он должен это тоже понимать. Тем более он выбрал клуб, в котором ему будет тяжело это сделать, потому что они больше играют от обороны, борются за выживание.

Если бы он играл в условном "Колосе", то он сделал бы это гораздо раньше. Но я его знаю как человека, который ставит задачи и выполняет их. Для него побить рекорд – главная мотивация. Не в деньгах, ни в чем. Молодые ребята вокруг него его слушают, он им как папа. Очень хорошо с ним ладят. Думаю, что он им поможет и многое даст. Главное, чтобы он не хайповал.

– Вы в интервью говорили, что он бы стал идеальным президентом клуба. Может ему пора создать команду, вывести ее в УПЛ и играющим забивать?

– Пусть свою задачу выполнит, побьет рекорд и становится президентом.

– В вашем тренерском штабе он мог бы какую-то роль исполнять?

– Тренер нападающих, тренер по восстановлению.

– Тренер по скандалам...

– Над этим ему нужно работать однозначно. Он еще в душе молодой, это ему мешает. Нужно понимать, что он сейчас пример для молодежи. Нужно дорожить той репутацией, которую он кровью и потом зарабатывал, – сказал Ротань.

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В статье: Украина U-21 Евгений Селезнев Руслан Ротань ФК Минай
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Источник:
SportArena

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Комментарии (4)
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football_soccer (Украина)
21.02.2022 в 17:04
а разве существует такой клуб, в котором можно стабильно забивать голы для человека, который уже еле-еле по полю передвигается? Он бы и за Сити эти 8 голов не забил бы с игры
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ukatan (Харьковская обл.)
21.02.2022 в 16:05
Немного неправильно. Селезнев уже в таком возрасте что не он выбирает клуб, а клуб его. Кто подобрал - за тех и играет.
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Romerik (YNWA)
21.02.2022 в 15:52
Сам виноват, дурак... Он в колос попал, в котором "был куплен абонемент на пенальти" до конца сезона. И он умудрился поссорится с тренером. Уже бы лежал на диване и пил пивко, а не надрываться на поле...
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+2
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.02.2022 в 15:10
Зате буде легко когось побити. Бо Тунець...
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