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Хацкевич: Почему Супряга рыдал ночами, нужно спросить у Савиной
Экс-тренер "Динамо" прокомментировал слова Дарьи
Бывшая девушка нападающего Владислава Супряги Даша Савина ранее говорила, что Владислав рыдал ночами, поскольку Александр Хацкевич не признавал его в команде. Экс-главный тренер "Динамо" прокомментировал эти слова.
"Это надо у Даши спросить, почему Супряга рыдал ночами. Может это были какие-то их интимные отношения. Его что-то не устраивало в их отношениях, в наших отношениях только профессионализм. Если ты соответствуешь – ты играешь, вот и все.
Он конечно старался, но он молодой парень, он вообще пришел, когда ему 17 или 18 лет было. Игра с "Аяксом", 80 тысяч на стадионе, но не пошло, ничего, дальше продолжай работать. То, что я ему и сейчас советую, он молодой парень, у него все в жизни, как говорится, вытащить такой билет, попасть из "Днепра" в "Динамо", потом тебя опять возвращают.
Да, не подошел ты Хацкевичу, был Михайличенко, не подошел Михайличенко, ну пришел там уже говорят самый опытный тренер, который есть в Европе, и ты и здесь не подходишь. Так видно проблема не в Хацкевиче, Михайличенко или в Луческу, есть, наверное, проблема в самом Владе", - сказал Хацкевич.
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