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Хацкевич: Почему Супряга рыдал ночами, нужно спросить у Савиной

Премьер-лига
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Экс-тренер "Динамо" прокомментировал слова Дарьи

Хацкевич: Почему Супряга рыдал ночами, нужно спросить у Савиной

Новина українською

Бывшая девушка нападающего Владислава Супряги Даша Савина ранее говорила, что Владислав рыдал ночами, поскольку Александр Хацкевич не признавал его в команде. Экс-главный тренер "Динамо" прокомментировал эти слова.

"Это надо у Даши спросить, почему Супряга рыдал ночами. Может это были какие-то их интимные отношения. Его что-то не устраивало в их отношениях, в наших отношениях только профессионализм. Если ты соответствуешь – ты играешь, вот и все.

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Он конечно старался, но он молодой парень, он вообще пришел, когда ему 17 или 18 лет было. Игра с "Аяксом", 80 тысяч на стадионе, но не пошло, ничего, дальше продолжай работать. То, что я ему и сейчас советую, он молодой парень, у него все в жизни, как говорится, вытащить такой билет, попасть из "Днепра" в "Динамо", потом тебя опять возвращают.

Да, не подошел ты Хацкевичу, был Михайличенко, не подошел Михайличенко, ну пришел там уже говорят самый опытный тренер, который есть в Европе, и ты и здесь не подходишь. Так видно проблема не в Хацкевиче, Михайличенко или в Луческу, есть, наверное, проблема в самом Владе", - сказал Хацкевич.

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В статье: Александр Хацкевич Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
sport.ua

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Комментарии (1)
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FC Energy (Новая Каховка)
22.02.2022 в 11:09
С характером проблемы. Если 3-й тренер тебя выбрасывает, то должна хотя бы гордость включиться..
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