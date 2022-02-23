  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Федорчук: Рух ещё не обезопасил себя от вылета из УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Федорчук: Рух ещё не обезопасил себя от вылета из УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

"Желто-черные" будут бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе

Федорчук: Рух ещё не обезопасил себя от вылета из УПЛ

fcrukh.com

Новина українською

Полузащитник "Руха" Валерий Федорчук поделился впечатлениями о завершившемся сборе в Турции.

"Конечно, не обошлось без психологической усталости, но пришлось терпеть, находить в себе резервы, чтобы тренироваться еще продуктивнее. И, в целом, всё, что планировали — выполнили.

Поскольку "Рух" усилился целой группой квалифицированных новобранцев из-за рубежа, то это помогло проводить тренировочный процесс еще качественнее. Кто из новичков может претендовать на роль лидера? Время покажет, у каждого из них есть сильные качества, но одно дело демонстрировать свое умение в спаррингах и совсем другое — в официальных поединках.

Читайте такжеМариуполь подпишет бывшего полузащитника Руха

Надеюсь, проблем с адаптацией не возникнет. Но в том, что конкуренция за место в старте заметно обострится, я не сомневаюсь. Это может послужить весомым подспорьем в достижении положительных результатов. Это важно, поскольку "Рух" еще не гарантировал себе продолжение "прописки" в элитном дивизионе и поэтому на каждый матч нужно будет настраиваться, как на финальный. Очень хочется быть как можно выше в турнирной таблице", - подытожил Федорчук.

Напомним, что в 19-м туре УПЛ "Рух" 28 февраля встретится с ковалевским "Колосом".

Читайте такжеБольше не нужен. Рух попрощался еще с одним футболистом
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валерий Федорчук Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...