Федорчук: Рух ещё не обезопасил себя от вылета из УПЛ

Полузащитник "Руха" Валерий Федорчук поделился впечатлениями о завершившемся сборе в Турции.

"Конечно, не обошлось без психологической усталости, но пришлось терпеть, находить в себе резервы, чтобы тренироваться еще продуктивнее. И, в целом, всё, что планировали — выполнили.

Поскольку "Рух" усилился целой группой квалифицированных новобранцев из-за рубежа, то это помогло проводить тренировочный процесс еще качественнее. Кто из новичков может претендовать на роль лидера? Время покажет, у каждого из них есть сильные качества, но одно дело демонстрировать свое умение в спаррингах и совсем другое — в официальных поединках.