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Федорчук: Рух ещё не обезопасил себя от вылета из УПЛ
"Желто-черные" будут бороться за сохранение прописки в элитном дивизионе
fcrukh.com
Полузащитник "Руха" Валерий Федорчук поделился впечатлениями о завершившемся сборе в Турции.
"Конечно, не обошлось без психологической усталости, но пришлось терпеть, находить в себе резервы, чтобы тренироваться еще продуктивнее. И, в целом, всё, что планировали — выполнили.
Поскольку "Рух" усилился целой группой квалифицированных новобранцев из-за рубежа, то это помогло проводить тренировочный процесс еще качественнее. Кто из новичков может претендовать на роль лидера? Время покажет, у каждого из них есть сильные качества, но одно дело демонстрировать свое умение в спаррингах и совсем другое — в официальных поединках.
Надеюсь, проблем с адаптацией не возникнет. Но в том, что конкуренция за место в старте заметно обострится, я не сомневаюсь. Это может послужить весомым подспорьем в достижении положительных результатов. Это важно, поскольку "Рух" еще не гарантировал себе продолжение "прописки" в элитном дивизионе и поэтому на каждый матч нужно будет настраиваться, как на финальный. Очень хочется быть как можно выше в турнирной таблице", - подытожил Федорчук.
Напомним, что в 19-м туре УПЛ "Рух" 28 февраля встретится с ковалевским "Колосом".
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