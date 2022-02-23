Бешикташ планирует переманить трех футболистов Шахтера

Турецкий "Бешикташ" оценивает возможность подписания нескольких игроков донецкого "Шахтера", которые могут выразить желание покинуть Украину в случае полномасштабного вторжения на территорию страны со стороны России.

Согласно данным Fotospor, спортивный директор "Бешикташа" Джейхун Казанджи уже определился с именами трех футболистов, которых он хочет видеть в своей команде. Речь идет о бразильских полузащитников Тете и Фернандо, и буркинском нападающем Лассине Траоре.

Также источник сообщает, что "Бешикташу" крайне трудно будет заполучить хотя бы одного из исполнителей, так как конкуренция в их отношении является достаточно большой.

Напомним, "Шахтер" возобновит сезон УПЛ 26 февраля матчем против "Металлиста 1925".