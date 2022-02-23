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Бешикташ планирует переманить трех футболистов Шахтера

Премьер-лига
(2 голосов)

Турки хотят воспользоваться ситуацией вокруг Украины

Бешикташ планирует переманить трех футболистов Шахтера

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Турецкий "Бешикташ" оценивает возможность подписания нескольких игроков донецкого "Шахтера", которые могут выразить желание покинуть Украину в случае полномасштабного вторжения на территорию страны со стороны России.

Согласно данным Fotospor, спортивный директор "Бешикташа" Джейхун Казанджи уже определился с именами трех футболистов, которых он хочет видеть в своей команде. Речь идет о бразильских полузащитников Тете и Фернандо, и буркинском нападающем Лассине Траоре.

Также источник сообщает, что "Бешикташу" крайне трудно будет заполучить хотя бы одного из исполнителей, так как конкуренция в их отношении является достаточно большой.

Напомним, "Шахтер" возобновит сезон УПЛ 26 февраля матчем против "Металлиста 1925".

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк) Фернандо Педро Тете
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Источник:
Fotospor.com

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Комментарии (1)
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aleks68
23.02.2022 в 13:21
война уже началась?если,если,если?деньги на бочку-покупайте.
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