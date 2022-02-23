Арановский вступился за опытных, Шандор неплох среди молодежи. Итоги судейства первой части УПЛ

Вопить "зрада", "все пропало" и "все – козлы" оснований нет. Наоборот, нужно отметить, что первое полугодие сезона 2021/22 получилось довольно неплохим с точки зрения украинского судейства. По крайней мере, об этом говорят сразу несколько фактов.

Двенадцать из двадцати пяти судей, работавших в первой части сезона, - то есть, почти половина, - не допустили ни одной ошибки, которая повлияла бы на ход того или иного матча. А самый плохой коэффициент среди тех, кто ошибался и провел в сезоне более пяти матчей, составляет 0,44 по соотношению "ошибки на матч". Хотя есть фамилии, которые выбиваются из общего течения. Например, у Анастасии Романюк – две результативные ошибки в трех матчах, а у Геннадия Серпутько – две ошибки в четырех матчах (с учетом Кубка). Однако этих судей никак нельзя называть передовиками профессии. Напротив, они учатся работать на элитном уровне, а новичкам характерны ошибки.

Среди работающих давно и много, чаще всего ошибался Виталий Романов. У него четыре неправильных решения в девяти поединках. Далее следуют Екатерина Монзуль (три ошибки в восьми матчах) и Анатолий Абдула (три ошибки в семи матчах). При такой статистике напрашивается вывод о хромоте опыта (названные выше рефери – опытные), но за честь "старой гвардии" постоял Евгений Арановский. У него ни одной ошибки в шести матчах.

Он, кстати, дважды признавался нашими экспертами лучшим арбитром тура первой части сезона. Но Арановский не единственный такой. Также дважды лучшими были Алексей Деревинский (3-й и 13-й туры), Ярослав Козик (2-й и 5-й туры), Владимир Новохатний (3-й и 8-й туры), Александр Шандор (10-й и 18-й туры) и Дмитрий Панчишин (14-й и 16-й туры). Чем среди них выделяется Арановский? Разрешенным количеством борьбы на фол. Независимая аналитическая компания InStat подсчитала, что в среднем Арановский фиксирует фол после шести единоборств – это очень высокий показатель. Также Арановского нет среди лидеров антирейтинга по желтым и красным карточкам.

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Среди опытных арбитров заслуживает отдельного упоминания Игорь Пасхал. В прошлом году он был судьей, который больше всего ошибался, а также чаще всего проваливал матчи в контексте решений, искажающих результат игры. Сейчас у Пасхала одна результативная ошибка в семи матчах.

Среди молодежи выделяется Андрей Шандор. В десяти матчах у него ни одной результативной ошибки.

с/к - Суперкубок Украины;

* - желтым обозначены кубковые матчи с участием представителей не элитарного дивизиона

Следует несколько слов сказать о ВАР. В приведенной выше таблице учтены ошибки, которые были допущены судьями первоочередно, но затем исправлены видеосистемой. Здесь сразу вспоминается матч "Черноморец" – "Шахтер" (0:3), где игроку одесситов сначала было ошибочно показано желтую карточку, и только после просмотра повтора – красную. Аналогичная ситуация была в поединках "Динамо" – "Десна" (4:0), "Динамо" – "Александрия" (1:0), "Мариуполь" – "Днепр-1" (0:3). Но есть и обратный пример – когда просмотр видеоповтора обусловил итоговую грубую ошибку. "Отличился" Виталий Романов в матче 13-го тура "Мариуполь" – "Динамо" (2:3). Тогда был назначен несправедливый пенальти в ворота киевлян после тщательного просмотра видео.

Но куда хуже – когда ВАР никак не вмешивался и тот или иной судья допускал роковые ошибки. Самый яркий пример такой ситуации – матч четвертого тура "Ингулец" – "Динамо" при судействе Екатерины Монзуль. На последних минутах она должна была в ходе одного эпизода поставить пенальти в ворота команды из Петрового и удалить Жерсона Родригеса за грубость. Ни одного, ни другого сделано не было, матч закончился вничью 1:1.

Ошибки в пользу команд:

"Александрия" – 3 ;

"Днепр-1" – 3 ;

"Десна" – 3 ;

"Динамо" – 2 ;

"Ворскла" – 2 ;

"Заря" – 2 ;

"Верес" – 2 ;

"Львов" – 2 ;

"Ингулец" – 2 ;

"Минай" – 2 ;

"Мариуполь" – 2 ;

"Шахтер" – 1 ;

"Колос" – 1 ;

"Черноморец" – 1 ;

"Рух" – 0 ;

"Металлист 1925" – 0 .

Всего 28 ошибок, которые можно называть видимыми, явными, заметными и повлиявшими или такими, что могли повлиять на общий итог матча. Здесь учитываются в том числе просчеты арбитров в поле, которые были исправлены и скорректированы системой видеоповторов. Также статистика учитывает ошибки ассистентов.

Из общей картины выбиваются только "Рух" и "Металлист 1925", в пользу которых не ошибались вообще. Остальные команды – в диапазоне от одной до трех ошибок включительно.

Следует отдельно отметить тех арбитров, которые допускали несколько результативных ошибок в одном матче. О Екатерине Монзуль и поединке "Ингулец" - "Динамо" уже шла речь. Сюда же следует добавить матч седьмого тура "Александрия" – "Ингулец" (1:0) при судействе Абдулы, и матч 18-го тура "Верес" – "Рух" при судействе Романова. В поединке 14-го тура "Минай" – "Мариуполь" (0:2) Анастасия Романюк также допустила две ошибки, но они не отразились на общем распределении сил. Победил тот, против кого были ошибки.

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Особняком стоит поединок 1/8-ой финала Кубка Украины между "Металлистом" и "Колосом" (1:0) в котором Геннадий Серпутько не удалил Лысенко и не поставил пенальти в ворота харьковчан.

Ошибки против команд:

"Мариуполь" – 6 ;

"Ингулец" – 6 ;

"Динамо" – 4 ;

"Львов" – 2 ;

"Рух" – 2 ;

"Заря" – 2 ;

"Верес" – 1 ;

"Минай" – 1 ;

"Шахтер" – 1 ;

"Днепр-1" – 1 ;

"Ворскла" – 1 ;

"Александрия" – 1 ;

"Колос" – 0 ;

"Десна" – 0 ;

"Черноморец" – 0 ;

"Металлист 1925" – 0 .

Среди команд, против которых ошибались арбитры, выделяются "Мариуполь" и "Ингулец" – по шесть ошибок. Против "Динамо" – четыре ошибки, что тоже немного выбивается из общего русла допустимой статистики человеческого фактора. Отмечаем наличие сразу четырех команд, против которых судьи вообще не ошибались.

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Руководители судейского корпуса Украины анонсировали появление в нашем футболе третьего фургона, оборудованного ВАР-технологиями. Несмотря на ограничение скорости, которое будет действовать для этого автомобиля, третий ВАР-мобиль позволит охватывать большее количество матчей одного тура видеотехнологиями. Это шаг вперед, но не полное решение проблемы. Ибо в равных условиях и команды, и судьи (а, значит, и соблюдение спортивного принципа) будут только при использовании ВАР на всех поединках. На всех или ни на одном.

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Ассистенты

Четверо ассистентов допускали ошибки в первой части сезона. Это Андрей Скрипка, Денис Романов, Владимир Думенко и Владимир Коротин. Их ошибки повлияли на общее распределение сил в матчах. Скрипка засчитал гол с "вне игры", забитый "Днепром-1" в ворота "Ворсклы" (2:2). Романов не зафиксировал положение "вне игры" во время голевой атаки "Десны" в матче с "Мариуполем" (2:1 в пользу черниговцев). Коротин не засчитал чистый гол "Ингульца" в матче с "Колосом" при счете 0:0 (в итоге "Колос" выиграл 2:0). Думенко отменил чистый гол "Вереса" в матче с "Зарей" при счете 0:0 (в итоге "Заря" выиграла 3:0).

Арбитры VAR (УПЛ и Кубок) (после тире – количество матчей):