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Кривенцов: Игроки Металлиста 1925 переживают, это же наша страна
Все игроки находятся в Харькове
metalist1925.com
Главный тренер "
"Все футболисты "Металлиста 1925" находятся в Харькове. Ребята переживают, что такое происходит, это же наша страна. Я волнуюсь за родных, ведь в Донецке живут мои мама и брат.
Матч с "Шахтером"? Вживую в Турции не видел, хотя "горняки" базировались рядом с нами. Но в записи я, конечно же, смотрел их матчи. Для меня этот матч абсолютно не принципиален. "Металлист 1925" к игре со всеми соперниками готовится очень серьезно. К тому же, мои подопечные очень соскучились по игре и готовы в поединке 19-го тура отдать все силы. Мы готовы.
Футболисты, не выпадавшие из-за травм из тренировочного процесса, будут готовы к "Шахтеру". А остальных нужно подтягивать. Неприятной неожиданностью для нас стала травма Евгения Ткачука. Сделали снимок и узнали, что Женя выбыл из строя на две недели", - сказал Кривенцов.
Напомним, что матч "Металлист 1925" - "Шахтер" запланирован на 26 февраля в Харькове.
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