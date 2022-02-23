  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Кривенцов: Игроки Металлиста 1925 переживают, это же наша страна
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кривенцов: Игроки Металлиста 1925 переживают, это же наша страна

Премьер-лига
(1 голосов)

Все игроки находятся в Харькове

Кривенцов: Игроки Металлиста 1925 переживают, это же наша страна

metalist1925.com

Новина українською

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов рассказал, как команда готовится к игре с донецким "Шахтером" в 19 туре УПЛ.

"Все футболисты "Металлиста 1925" находятся в Харькове. Ребята переживают, что такое происходит, это же наша страна. Я волнуюсь за родных, ведь в Донецке живут мои мама и брат.

Матч с "Шахтером"? Вживую в Турции не видел, хотя "горняки" базировались рядом с нами. Но в записи я, конечно же, смотрел их матчи. Для меня этот матч абсолютно не принципиален. "Металлист 1925" к игре со всеми соперниками готовится очень серьезно. К тому же, мои подопечные очень соскучились по игре и готовы в поединке 19-го тура отдать все силы. Мы готовы.

Футболисты, не выпадавшие из-за травм из тренировочного процесса, будут готовы к "Шахтеру". А остальных нужно подтягивать. Неприятной неожиданностью для нас стала травма Евгения Ткачука. Сделали снимок и узнали, что Женя выбыл из строя на две недели", - сказал Кривенцов.

Напомним, что матч "Металлист 1925" - "Шахтер" запланирован на 26 февраля в Харькове.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валерий Кривенцов Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...