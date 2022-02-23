Кривенцов: Игроки Металлиста 1925 переживают, это же наша страна

Главный тренер " Металлиста 1925 " Валерий Кривенцов рассказал, как команда готовится к игре с донецким "Шахтером" в 19 туре УПЛ.

"Все футболисты "Металлиста 1925" находятся в Харькове. Ребята переживают, что такое происходит, это же наша страна. Я волнуюсь за родных, ведь в Донецке живут мои мама и брат.

Матч с "Шахтером"? Вживую в Турции не видел, хотя "горняки" базировались рядом с нами. Но в записи я, конечно же, смотрел их матчи. Для меня этот матч абсолютно не принципиален. "Металлист 1925" к игре со всеми соперниками готовится очень серьезно. К тому же, мои подопечные очень соскучились по игре и готовы в поединке 19-го тура отдать все силы. Мы готовы.

Футболисты, не выпадавшие из-за травм из тренировочного процесса, будут готовы к "Шахтеру". А остальных нужно подтягивать. Неприятной неожиданностью для нас стала травма Евгения Ткачука. Сделали снимок и узнали, что Женя выбыл из строя на две недели", - сказал Кривенцов.