Кендзера уже в Польше с семьей: Вперед, Украина! Ты моя вторая родина!

Уже 9-й день российские оккупанты пытаются подступиться к Киеву, но защитнику "Динамо" Томашу Кендзере удалось выбраться из воюющей столицы, как и остальным легионерам.

"Возвращаясь в Киев после сборов в Турции даже на мгновение мне не пришло в голову, что через несколько десятков часов в городе, где я живу почти 5 лет, который стал моим домом, где я стал успешным и где женился, может начаться война", - написал поляк в Instagram.

"После первых звуков взрывов я понял, что очутился в центре опасных событий. Сегодня, благодаря благосклонности многих людей, я уже со своей семьей в Польше. В последние дни я получил сотни сообщений со словами поддержки, на многие из которых я еще не успел ответить, но все они для меня многое значат.

Моя эвакуация из Киева во Львов была бы невозможна без помощи болельщиков "Динамо". Переправу отлично организовала Польская футбольная ассоциация в сотрудничестве с Министерством иностранных дел.

Украина для меня – как вторая родина. Я полон восхищения тем, как ее жители борются за свободу и демократические ценности. Горжусь отношением поляков, способных объединиться и эффективно помочь в жесте солидарности. Мои мысли и сердце в Украине. Я молюсь в надежде на скорейший мир. Я надеюсь, что скоро все будет хорошо. Да будет мир! Вперед, Украина, я с тобой. Ты – моя вторая родина".