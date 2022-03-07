Защитник Александрии: Мы просто хотим услышать, что мир наступил

Защитник "Александрии" Денис Мирошниченко рассказал, как изменилась его жизнь после вторжения на наши земли оккупанта.

"Я остаюсь в Украине со своей семьей. Не могу точно сказать, где, но, к счастью, мы в безопасности. Мы все волнуемся и ждем, как все будет развиваться. Надеемся, что будет мир. Это наша страна, нам больше некуда идти. Надеемся до последнего. Женщины и дети могут выезжать за границу, а мужчинам запрещено.

Когда началась война, нам всем позвонили по телефону из клуба и сказали, что все должны ехать домой на неопределенный срок. Мы чувствовали напряжение в течение предыдущего месяца. Люди постоянно говорили, предупреждая, что в стране может произойти что-то плохое, но до последнего не думали, что такое может произойти. Вечером накануне мы все улыбались и не очень верили, но сдали одежду, чтобы быть готовыми немедленно уехать.