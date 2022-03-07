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Защитник Александрии: Мы просто хотим услышать, что мир наступил
Футболист отметил, что он находится в Украине
Фото: ФК Александрия
Защитник "Александрии" Денис Мирошниченко рассказал, как изменилась его жизнь после вторжения на наши земли оккупанта.
"Я остаюсь в Украине со своей семьей. Не могу точно сказать, где, но, к счастью, мы в безопасности. Мы все волнуемся и ждем, как все будет развиваться. Надеемся, что будет мир. Это наша страна, нам больше некуда идти. Надеемся до последнего. Женщины и дети могут выезжать за границу, а мужчинам запрещено.
Когда началась война, нам всем позвонили по телефону из клуба и сказали, что все должны ехать домой на неопределенный срок. Мы чувствовали напряжение в течение предыдущего месяца. Люди постоянно говорили, предупреждая, что в стране может произойти что-то плохое, но до последнего не думали, что такое может произойти. Вечером накануне мы все улыбались и не очень верили, но сдали одежду, чтобы быть готовыми немедленно уехать.
Мы проснулись около семи утра от звонков от наших близких, которые сказали, что города и военные базы бомбят. Утро началось с паники. Мы собрали вещи и поехали к нашим семьям, чтобы принять дальнейшие решения.
У нас есть еда, поэтому с провизией больших проблем нет. Все из нашего клуба отправились к своим семьям, а не воевать. Давайте будем честны: как мы можем таким образом помочь, если у нас нет опыта? Мы можем помогать по-другому: помогаем армии, в том числе едой.
Периодически из клуба звонят по телефону и спрашивают, все ли хорошо, но никто не знает, что делать. Все ждут разрешения ситуации. Никто не может строить планы по футболу. Мы просто хотим услышать, что мир наступил. Многие мирные люди погибают, и это самое ужасное. Потеря жизней – это самая страшная катастрофа", — приводит слова Мирошниченко The Guardian.
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