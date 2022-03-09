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Динамо: Кто с мечом придет к нам, от меча и погибнет

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевляне в очередной раз поддержали украинский народ

Динамо: Кто с мечом придет к нам, от меча и погибнет

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" в очередной раз выразило свою поддержку украинской армии, защищающие государство от российских оккупантов. SMM-менеджеры динамовцев опубликовали мотивирующий пост в соцсетях.

"14-й день войны. Кто с мечом придет к нам, от меча и погибнет!", - говорится в сообщении киевского клуба в Instagram.

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В статье: Динамо (Киев) война с Россией
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