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Динамо: Кто с мечом придет к нам, от меча и погибнет
Киевляне в очередной раз поддержали украинский народ
Фото: ФК Динамо Киев
Киевское "Динамо" в очередной раз выразило свою поддержку украинской армии, защищающие государство от российских оккупантов. SMM-менеджеры динамовцев опубликовали мотивирующий пост в соцсетях.
"14-й день войны. Кто с мечом придет к нам, от меча и погибнет!", - говорится в сообщении киевского клуба в Instagram.
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