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Дрон с тепловизором и медикаменты. Вербич помогает украинской армии
Каждый помогает, чем может
Фото: ФК Динамо Киев
Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич присоединился к помощи украинской армии, которая сражается с российскими оккупантами. Девушка словенского футболиста Альвина сообщила, что он приобрел дрон с тепловизором для украинских военных, а также отправит медикаменты и жгуты для остановки кровотечения.
Скриншот: instagram.com/benjaminverbic7
В этом сезоне Вербич сыграл за "Динамо" 13 матчей во всех турнирах, забил три гола и выполнил две результативные передачи.
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