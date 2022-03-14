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Дрон с тепловизором и медикаменты. Вербич помогает украинской армии

Премьер-лига
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Каждый помогает, чем может

Дрон с тепловизором и медикаменты. Вербич помогает украинской армии

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич присоединился к помощи украинской армии, которая сражается с российскими оккупантами. Девушка словенского футболиста Альвина сообщила, что он приобрел дрон с тепловизором для украинских военных, а также отправит медикаменты и жгуты для остановки кровотечения.

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Дрон с тепловизором и медикаменты. Вербич помогает украинской армии - изображение 1Дрон с тепловизором и медикаменты. Вербич помогает украинской армии - изображение 2

Скриншот: instagram.com/benjaminverbic7

В этом сезоне Вербич сыграл за "Динамо" 13 матчей во всех турнирах, забил три гола и выполнил две результативные передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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