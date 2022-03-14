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Официально: Беньямин Вербич до лета будет играть за Легию
А после вернется в столицу
Фото: FC Dynamo Kyiv
Беньямин Вербич до конца сезона будет играть за польскую "Легию". Об этом передает официальный сайт киевского "Динамо".
Принимая во внимание недавнее решение FIFA относительно легионеров, выступающих в чемпионате Украины, Беньямин Вербич перешёл в польский футбольный клуб "Легия" до 30 июня 2022 года.
При этом с 1 июля его контракт с "Динамо" будет возобновлён, и Беньямин продолжит выступать за наш клуб. Отметим, что контракт вингера со столичным коллективом действителен до конца года.
В нынешней кампании Вербич отыграл 13 матчей, забил три гола и отдав две голевые передачи.
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