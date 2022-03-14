Официально: Беньямин Вербич до лета будет играть за Легию

Беньямин Вербич до конца сезона будет играть за польскую "Легию". Об этом передает официальный сайт киевского "Динамо".

Принимая во внимание недавнее решение FIFA относительно легионеров, выступающих в чемпионате Украины, Беньямин Вербич перешёл в польский футбольный клуб "Легия" до 30 июня 2022 года.

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При этом с 1 июля его контракт с "Динамо" будет возобновлён, и Беньямин продолжит выступать за наш клуб. Отметим, что контракт вингера со столичным коллективом действителен до конца года.

В нынешней кампании Вербич отыграл 13 матчей, забил три гола и отдав две голевые передачи.