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Официально: Беньямин Вербич до лета будет играть за Легию

Премьер-лига
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А после вернется в столицу

Официально: Беньямин Вербич до лета будет играть за Легию

Фото: FC Dynamo Kyiv

UA-Футбол
Новина українською

Беньямин Вербич до конца сезона будет играть за польскую "Легию". Об этом передает официальный сайт киевского "Динамо".

Принимая во внимание недавнее решение FIFA относительно легионеров, выступающих в чемпионате Украины, Беньямин Вербич перешёл в польский футбольный клуб "Легия" до 30 июня 2022 года.

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При этом с 1 июля его контракт с "Динамо" будет возобновлён, и Беньямин продолжит выступать за наш клуб. Отметим, что контракт вингера со столичным коллективом действителен до конца года.

В нынешней кампании Вербич отыграл 13 матчей, забил три гола и отдав две голевые передачи.

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В статье: Динамо (Киев) Легия (Варшава) Беньямин Вербич
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Источник:
ФК "Динамо"

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