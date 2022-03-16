Днепр-1 отпустил защитника к одному из лидеров Сегунды

"Днепр-1" сообщил о том, что португальский защитник Нельсон Монте арендован испанской "Альмерией".

Срок соглашение рассчитан до 30 июня 2022 года.

Нельсон перебрался в "Днепр-1" в сентябре прошлого года. В составе "днепрян" он провел 9 матчей за "днепрян" и отметился одной результативной передачей.

"Альмерия" занимает второе место в турнирной таблице испанской Сегунды.

Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.