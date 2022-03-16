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Днепр-1 отпустил защитника к одному из лидеров Сегунды

Премьер-лига
(1 голосов)

Португалец уехал в Испанию

Днепр-1 отпустил защитника к одному из лидеров Сегунды

Фото: СК Днепр-1

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"Днепр-1" сообщил о том, что португальский защитник Нельсон Монте арендован испанской "Альмерией".

Срок соглашение рассчитан до 30 июня 2022 года.

Нельсон перебрался в "Днепр-1" в сентябре прошлого года. В составе "днепрян" он провел 9 матчей за "днепрян" и отметился одной результативной передачей.

"Альмерия" занимает второе место в турнирной таблице испанской Сегунды.

Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.

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В статье: СК Днепр-1 Нелсон Монте
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Источник:
СК Днепр-1

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