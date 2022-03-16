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Днепр-1 отпустил защитника к одному из лидеров Сегунды
Португалец уехал в Испанию
Фото: СК Днепр-1
"Днепр-1" сообщил о том, что португальский защитник Нельсон Монте арендован испанской "Альмерией".
Срок соглашение рассчитан до 30 июня 2022 года.
Нельсон перебрался в "Днепр-1" в сентябре прошлого года. В составе "днепрян" он провел 9 матчей за "днепрян" и отметился одной результативной передачей.
"Альмерия" занимает второе место в турнирной таблице испанской Сегунды.
Напомним, что ФИФА временно приостановила контракты легионеров УПЛ и теперь они могут свободно искать новые команды на период войны в Украине.
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