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Пятов интересен клубу из Нидерландов
Опытный голкипер "Шахтера" может сменить клубную прописку
Фото: ФК Шахтер Донецк
Многолетний голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов может пополнить ряды нидерландского "Фейеноорда".
"Гордость юга" ищет замену для выбывшего до конца сезона 24-летнего Джастина Бийлоу, сообщает 1908nl. Именно поэтому нидерландцы рассматривают возможность подписания 37-летнего Пятова до конца сезона. Сейчас в "Фейэнорде" основным кипером является израильтянин Офир Марциано.
Пятов выступает за донецкий "Шахтер" с 2007 года. В нынешнем сезоне он отыграл 12 матчей, в которых пропустил 6 голов и 8 поединках оставлял ворота "на замке."
Напомним, что введенное на территории Украины военное положение, запрещает выезд за пределы страны мужчинам от 18 до 60 лет, но для многодетных отцов должно быть исключение (у Пятова четверо детей - прим.).
"Фейеноорд" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
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