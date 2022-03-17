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Пятов интересен клубу из Нидерландов

Премьер-лига
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Опытный голкипер "Шахтера" может сменить клубную прописку

Пятов интересен клубу из Нидерландов

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Многолетний голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов может пополнить ряды нидерландского "Фейеноорда".

"Гордость юга" ищет замену для выбывшего до конца сезона 24-летнего Джастина Бийлоу, сообщает 1908nl. Именно поэтому нидерландцы рассматривают возможность подписания 37-летнего Пятова до конца сезона. Сейчас в "Фейэнорде" основным кипером является израильтянин Офир Марциано.

Пятов выступает за донецкий "Шахтер" с 2007 года. В нынешнем сезоне он отыграл 12 матчей, в которых пропустил 6 голов и 8 поединках оставлял ворота "на замке."

Напомним, что введенное на территории Украины военное положение, запрещает выезд за пределы страны мужчинам от 18 до 60 лет, но для многодетных отцов должно быть исключение (у Пятова четверо детей - прим.).

"Фейеноорд" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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Источник:
1908nl

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
17.03.2022 в 11:04
Пятов уже может и карьеру закончить,а вот для молодежи нужно искать клубы Трубин, Бондарь,Судаков, Мудрик,Забарный,Сирота, Шапаренко
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