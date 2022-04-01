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Шахтер отправил Винисиуса в Реал, а Тете - в Лион. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России

Премьер-лига
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Шахтер отправил Винисиуса в Реал, а Тете - в Лион. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России

Фото: ФК Шахтер

UA-Футбол
Новина українською

Война в Украине, которую организовала рф, отразилась на всех сферах жизнедеятельности. В том числе и на футболе. Чемпионат был приостановлен, из-за чего многие игроки, особенно легионеры, были переведены в режим ожидания. Однако ФИФА пошло навстречу, создав временное трансферное окно. Футболисты могут покинуть клубы УПЛ на временной основе, либо же уйти полноценно.

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UA-Футбол собрал в одном месте все переходы, которые случились в украинском футболе с 24-го февраля 2022-го. Отметим, что здесь только официальные сделки. Материал обновляется.

Игрок Переход Тип перехода
Жуниор Мораес "Шахтер" - "Коринтианс" Свободный агент
Тете "Шахтер" - "Лион" Аренда до 30.06.2022
Майкон "Шахтер" - "Коринтианс" Аренда до 31.12.2022
Винисиус Тобиас "Шахтер" - "Реал" Аренда до 30.06.2023
Илья Шкурин "Динамо" - "ЦСКА" М Окончание аренды
Беньямин Вербич "Динамо" - "Легия" Аренда до 30.06.2022
Томаш Кендзера "Динамо" - "Лех" Аренда до 30.06.2022
Жерсон Родригес "Динамо" - "Эюпсор" Аренда до 30.06.2022
Нельсон Монте "Днепр-1" - "Алмерия" Аренда до 30.06.2022
Вагнер Гонсалвес "Днепр-1" - "Дила" Свободный агент
Валентин Кожукару "Днепр-1" - "Фейеноорд" Аренда до 30.06.2022
Бусанелло "Днепр-1" - "Жувентуде" Аренда до 30.06.2022
Билл "Днепр-1" - "Спорт Ресифи" Аренда до 30.06.2022
Марк Гуаль "Днепр-1" - "Ягеллония" Аренда до 30.06.2022
Фелипе Пирес "Днепр-1" - "Ден Хааг" Аренда до 30.06.2022
Шахаб Захеди "Заря" - "Академия Пушкаша" Аренда до 30.06.2022
Ловро Цвек "Заря" - "Клуж" Свободный агент
Владислав Кочергин "Заря" - "Ракув" Свободный агент
Иван Пешич "Ворскла" - ? Свободный агент
Йоонас Тамм "Ворскла" - "Флора" Аренда до 30.06.2022
Геко Зайков "Ворскла" - "Славия" София Аренда до 30.06.2022
Лукас Рангел "Ворскла" - "Сабах" Аренда до 30.06.2022
Оливье Тилль "Ворскла" - "Эюпсор" Аренда до 30.06.2022
Каспарс Дубра "Александрия" - "РФШ" Свободный агент
Клаудио Спинелли "Александрия" - "Дженоа" Окончание аренды
Денис Безбородько "Десна" - "Дьирмот" Аренда до 30.06.2022
Дмитрий Сидоренко "Десна" - "Изолятор Богухвала" Свободный агент
Александр Сафронов "Десна" - "Нафта" Свободный агент
Диего Кариока "Колос" - "Ягеллония" Аренда до 30.06.2022
Ренан "Колос" - "Жальгирис" Аренда до 30.06.2022
Ника Ситчинава "Колос" - "КуПС" Аренда до 30.06.2022
Михаил Гечев "Верес" - "Сфынтул Георге" Аренда до 30.06.2022
Жирайр Маргарян "Верес" - "Урарта" Аренда до 30.06.2022
Анже Плюмейн "Рух" - "Хапоэль" Аренда до 30.06.2022
Эльхаджи Папе Диав "Рух" - "Арка" Аренда до 30.06.2022
Фране Чирьяк "Львов" - "Локомотив" София Свободный агент
Енес Махмутович "Львов" - "ЦСКА" София Аренда до 30.06.2022
Мартин Петков "Черноморец" - "Славия" София Свободный агент
Борислав Цонев "Черноморец" - "Славия" София Аренда до 30.06.2022
Вандерсон "Черноморец" - "Паневежис" Аренда до 30.06.2022
Бека Вачиберадзе "Черноморец" - "Торпедо" Кутаиси Аренда до 30.06.2022
Дуглас Бергквист "Черноморец" - "Кальмар" Аренда до 30.06.2022
Майкл Гопей "Ингулец" - "Аль-Араби" Свободный агент
Родни Антви "Ингулец" - "Йерв" Аренда до 30.06.2022
Алексей Кащук "Мариуполь" ("Шахтер") - "Сабах" Аренда до 30.06.2022
Артур Микитишин "Мариуполь" ("Шахтер") - "III. Керюлети" Аренда до 30.06.2022
Херонимо Поблете "Металлист" - "Индепендьенте" ?
Матеус Пейшото "Металлист" - "Сеар" Аренда до 30.06.2022
Дмитрий Билоног "Металлист" - "Ритеряй" Свободный агент
Паулиньо Бойя "Металлист" - "Америка Минейро" Аренда до 30.06.2022
Брайан Риаскос "Металлист" - "Грассхоппер" Аренда до 30.06.2022
Даниил Каневцев "Металлист" - "Дила" ?
Артем Щедрый "Кривбасс" - "Левадия" Аренда до 30.06.2022
Алексей Хобленко "Кривбасс" - "Левадия" Аренда до 30.06.2022
Сиаваш Хагназари "Волынь" - "АГМК" Свободный агент
Константин Махновский "ВПК-Агро" - "Айкажик" Свободный агент
Денис Старченко "Кремень" - "Стара Любовня" Свободный агент
Александр Пернацкий "Подолье" - "Виктория Отроковице" Свободный агент
Владислав Прилепа "Подолье" - "Виктория Отроковице" Свободный агент
Богдан Мыцык "Прикарпатье" - "Ида-Вирумаа" Свободный агент
Ярослав Ямполь "Подолье" - "Свит Нови Двор" Свободный агент
Вадим Ференцик "Ужгород" - "Марцелова" Свободный агент
Александр Пятов "Кривбасс" - "Зноймо" Свободный агент
Руслан Зубков "Агробизнес" - "Рух" Хожув Аренда до 30.06.2022
Дмитрий Юхимович "Агробизнес" - "Знич Прушкув" ?
Иван Брикнер "Альянс" - "Жетысу" ?

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В статье: УПЛ война с Россией
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Комментарии (1)
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zloyded (Киев)
31.03.2022 в 14:10
А яке право мають українці їхати за кордон?! Одна справа легіонери, а який виняток для українців якщо немає трьох неповнолітніх дітей?! А ну-но повертайте назад і то швидко! О то влаштувалися пля!!!
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