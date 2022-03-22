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СМИ: Зимний новичок Днепра-1 перейдет в польский клуб

Премьер-лига
(3 голосов)

Его подписали в качестве конкурента Довбика

СМИ: Зимний новичок Днепра-1 перейдет в польский клуб

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

Продолжается отток легионеров из УПЛ.

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Зимой "Днепр-1" подписал форварда Марка Гуаля, который должен был навязать конкуренцию Довбику. По данным sport.pl, 26-летний игрок пополнит состав польского клуба.

"Ягеллония" намерена воспользоваться разрешением ФИФА и арендовать Гуаля до лета. Вероятно, сделка будет закрыта в ближайшие дни.

Стоит отметить, что состав "Ягеллонии" уже пополнил украинский легионер - Диего Кариока пробудет в польском клубе до лета 2022-го.

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В статье: СК Днепр-1 Ягеллония (Белосток) Марк Гуаль
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Источник:
sport.pl

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