СМИ: Зимний новичок Днепра-1 перейдет в польский клуб

Продолжается отток легионеров из УПЛ.

Зимой "Днепр-1" подписал форварда Марка Гуаля, который должен был навязать конкуренцию Довбику. По данным sport.pl, 26-летний игрок пополнит состав польского клуба.

"Ягеллония" намерена воспользоваться разрешением ФИФА и арендовать Гуаля до лета. Вероятно, сделка будет закрыта в ближайшие дни.

Стоит отметить, что состав "Ягеллонии" уже пополнил украинский легионер - Диего Кариока пробудет в польском клубе до лета 2022-го.