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СМИ: Зимний новичок Днепра-1 перейдет в польский клуб
Его подписали в качестве конкурента Довбика
Фото: СК Днепр-1
Продолжается отток легионеров из УПЛ.
Зимой "Днепр-1" подписал форварда Марка Гуаля, который должен был навязать конкуренцию Довбику. По данным sport.pl, 26-летний игрок пополнит состав польского клуба.
"Ягеллония" намерена воспользоваться разрешением ФИФА и арендовать Гуаля до лета. Вероятно, сделка будет закрыта в ближайшие дни.
Стоит отметить, что состав "Ягеллонии" уже пополнил украинский легионер - Диего Кариока пробудет в польском клубе до лета 2022-го.
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