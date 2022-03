СМИ: Три украинских игрока Шахтера и Динамо доиграют сезон в румынском клубе

Из-за приостановки украинского чемпионата, многие легионеры временно отправились в другие клубы, дабы на новом месте доиграть сезон. Однако это может касаться и отечественных футболистов.

По данным румынского журналиста Эммануэля Рошу, Андрей Пятов, Сергей Сидорчук и Тарас Степаненко до конца сезона будут играть за "Стяуа".

BREAKING | Dynamo Kyiv captain Sydorchuk and Shakhtar's Stepanenko and Pyatov will start training with Becali's FCSB. The club's owner says the 3 will also play for FCSB until the end of the season!