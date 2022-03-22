Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Три украинских игрока Шахтера и Динамо доиграют сезон в румынском клубе
Дабы не терять форму
Фото: Александр Приходько
Из-за приостановки украинского чемпионата, многие легионеры временно отправились в другие клубы, дабы на новом месте доиграть сезон. Однако это может касаться и отечественных футболистов.
По данным румынского журналиста Эммануэля Рошу, Андрей Пятов, Сергей Сидорчук и Тарас Степаненко до конца сезона будут играть за "Стяуа".
BREAKING | Dynamo Kyiv captain Sydorchuk and Shakhtar's Stepanenko and Pyatov will start training with Becali's FCSB. The club's owner says the 3 will also play for FCSB until the end of the season!— Emanuel Roşu (@Emishor) March 22, 2022
Ранее сообщалось, что Бухарест примет матч "Динамо" в
Популярное сейчас
- "Каждый второй дом разрушен". Полиция показала, как сейчас выглядит освобождённый Макаров
- Колос временно отпустил двух форвардов, три аренды Динамо. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- Арестович дал свой прогноз, сколько еще будут продолжаться активные боевые действия
- Жерсона Родригеса выгнали из Труа
- Святослав Вакарчук дал концерт на площади Львовского железнодорожного вокзала
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО