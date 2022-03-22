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СМИ: Три украинских игрока Шахтера и Динамо доиграют сезон в румынском клубе

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Дабы не терять форму

СМИ: Три украинских игрока Шахтера и Динамо доиграют сезон в румынском клубе

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Из-за приостановки украинского чемпионата, многие легионеры временно отправились в другие клубы, дабы на новом месте доиграть сезон. Однако это может касаться и отечественных футболистов.

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По данным румынского журналиста Эммануэля Рошу, Андрей Пятов, Сергей Сидорчук и Тарас Степаненко до конца сезона будут играть за "Стяуа".

Ранее сообщалось, что Бухарест примет матч "Динамо" в Юношеской Лиге Чемпионов.

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В статье: Тарас Степаненко Андрей Пятов Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Стяуа (Бухарест)
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Комментарии (4)
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Extrim4ik (Extreme)
22.03.2022 в 21:50
Ну хоть где-то старикам форму поддерживать можно будет. Да и как тому же многодетные семьи
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Extrim4ik (Extreme)
22.03.2022 в 22:02
Так. Ситуация меняется. Увидел в личной инсте Степаненко, об том, что ему нашли клуб, он сам не в курсе, и что это фейк
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Artemanat (Кривой Рог)
22.03.2022 в 21:29
Шапаренко, Цыганков,Забарный,Судаков,Мудрик?????
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JudgeDredd (Киев)
22.03.2022 в 21:33
А вони при чому? У цих по троє дітей.
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