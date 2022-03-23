Вслед за Степаненко. Пятов и Сидорчук также опровергли переход в Стяуа

Буквально недавно появилась информация, что Тарас Степаненко, Андрей Пятов (оба - "Шахтер") и Сергей Сидорчук ("Динамо) доиграют сезон в румынском "Стяуа". Однако сразу после этого все три футболиста опровергли эти слухи.

Степаненко - у себя в Instagram, а Пятов и Сидорчук - в комментарии "Брутальному футболу".