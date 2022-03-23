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Вслед за Степаненко. Пятов и Сидорчук также опровергли переход в Стяуа

Премьер-лига
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Вслед за Степаненко. Пятов и Сидорчук также опровергли переход в Стяуа

Новина українською

Буквально недавно появилась информация, что Тарас Степаненко, Андрей Пятов (оба - "Шахтер") и Сергей Сидорчук ("Динамо) доиграют сезон в румынском "Стяуа". Однако сразу после этого все три футболиста опровергли эти слухи.

Степаненко - у себя в Instagram, а Пятов и Сидорчук - в комментарии "Брутальному футболу".

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В статье: Андрей Пятов Сергей Сидорчук Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Стяуа (Бухарест)
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