Любимчик де Дзерби. Защитник Шахтера может отправиться в Бразилию

Бразилец донецкого "Шахтера" Марлон может на время вернуться на родину. Об этом передает UOL.

По данным источника, "Интернасьонал" ищет нового защитника и хочет воспользоваться ситуацией в Украине, дабы укрепить позицию. Марлон может отправиться в Бразилию на правах аренды до конца 2022-го года.

Марлон перешел в "Шахтер" летом 2021-го года вместе с Роберто де Дзерби. Он стал ключевым игроком "горняков", отыграв за полгода 22 матча.