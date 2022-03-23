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Любимчик де Дзерби. Защитник Шахтера может отправиться в Бразилию

Премьер-лига
(1 голосов)

До конца года

Любимчик де Дзерби. Защитник Шахтера может отправиться в Бразилию

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Бразилец донецкого "Шахтера" Марлон может на время вернуться на родину. Об этом передает UOL.

По данным источника, "Интернасьонал" ищет нового защитника и хочет воспользоваться ситуацией в Украине, дабы укрепить позицию. Марлон может отправиться в Бразилию на правах аренды до конца 2022-го года.

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Марлон перешел в "Шахтер" летом 2021-го года вместе с Роберто де Дзерби. Он стал ключевым игроком "горняков", отыграв за полгода 22 матча.

Ранее сообщалось, что на родину может вернуться и Роберто де Дзерби.

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В статье: Шахтер (Донецк) Марлон
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