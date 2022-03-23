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Любимчик де Дзерби. Защитник Шахтера может отправиться в Бразилию
До конца года
Фото: Александр Приходько
Бразилец донецкого "Шахтера" Марлон может на время вернуться на родину. Об этом передает UOL.
По данным источника, "Интернасьонал" ищет нового защитника и хочет воспользоваться ситуацией в Украине, дабы укрепить позицию. Марлон может отправиться в Бразилию на правах аренды до конца 2022-го года.
Марлон перешел в "Шахтер" летом 2021-го года вместе с Роберто де Дзерби. Он стал ключевым игроком "горняков", отыграв за полгода 22 матча.
Ранее сообщалось, что на родину может
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