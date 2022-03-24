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Владелец Стяуа: Вопрос не стоял так, что украинцы будут играть за нас
Джиджи Бекали расставил точки над "і"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Владелец "Стяуа" Джиджи Бекали прокомментировал информацию о возможном трансфере Андрея Пятова, Сергея Сидорчука и Тараса Степаненко, которую сами игроки опровергли.
"Вопрос так не стоял (что украинцы будут играть за "Стяуа", – прим.). Я предложу им, если нужно будет сыграть. Но не заинтересован в этом.
Они хотят тренироваться. Если захотят играть, это будет в их интересах. Но это не было обусловлено. Если не хотят играть – они не будут играть. Не поймите меня неправильно. Они этого пока не желают.
Он – капитан команды (Сидорчук, – прим.), хотел увидеть условия. Его интересует игра, мы с ним говорили об этом. Если захочет играть – окей. Он классный футболист, но сейчас – это все. Он сказал так далеко не смотреть. Меня больше всего интересует Сидорчук", – присводит слова Бекали Digi Sport.
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