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Пятов: Украина показала качества, неизвестные врагу – мужество, единство, честь, свобода
Украинский народ продолжает бороться с агрессией рф
Фото: ФК Шахтер Донецк
Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов эмоционально рассказал о первом месяце войны россии против Украины.
"Месяц прошел… Не верится… Сегодня многие рассказывают свою историю. Как услышали первые взрывы, как спасались, как переживают. Моя семья в каком-то смысле пережила дежавю, ведь не в первый раз пришлось спасать детей от войны. К этому невозможно привыкнуть…
Наша страна показала качества, благодаря которым мы не позволили произойти так называемому блицкригу, запланированному врагом. Качества, неизвестные врагу. Мужество, единство, честь, свобода. Эти качества отчеканены у нас в ДНК. Их не отнять и не сломать. Мы выстоим, уверен. Все мы повзрослели. Но всего месяц прошел", — написал Пятов в своем Instagram.
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