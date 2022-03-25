Пятов: Украина показала качества, неизвестные врагу – мужество, единство, честь, свобода

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов эмоционально рассказал о первом месяце войны россии против Украины.

"Месяц прошел… Не верится… Сегодня многие рассказывают свою историю. Как услышали первые взрывы, как спасались, как переживают. Моя семья в каком-то смысле пережила дежавю, ведь не в первый раз пришлось спасать детей от войны. К этому невозможно привыкнуть…

Наша страна показала качества, благодаря которым мы не позволили произойти так называемому блицкригу, запланированному врагом. Качества, неизвестные врагу. Мужество, единство, честь, свобода. Эти качества отчеканены у нас в ДНК. Их не отнять и не сломать. Мы выстоим, уверен. Все мы повзрослели. Но всего месяц прошел", — написал Пятов в своем Instagram.