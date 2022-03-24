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Исп. директор УПЛ: Мы направили в УЕФА письмо, чтобы они запретили трансляцию матчей на территории рф

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Исп. директор УПЛ: Мы направили в УЕФА письмо, чтобы они запретили трансляцию матчей на территории рф

Фото: komandaonline

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Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий дал интервью порталу Fanday.net. Редакция сайта UA-Футбол приводит отрывок из разговора Дикого с журналистом касательно исключения российских клубов и сборной из еврокубков.

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"Однозначно, мы поддерживаем отстранение россии откуда только можно. Так нельзя вести себя в цивилизованном мире".

"Со своей стороны, УПЛ обратилась к организации Европейских Лиг, членом которой мы являемся, чтобы они исключили россию из своего состава. Мы благодарны за то, что они поддержали наше обращение. Кроме того, мы направили письмо в УЕФА, чтобы они запретили трансляцию матчей под своей эгидой на территории россии, поскольку россияне меняют картинку и всячески зарисовывают в трансляциях баннеры и жесты в поддержку Украины".

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В статье: Евгений Дикий война с Россией
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Источник:
fanday.net

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