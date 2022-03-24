Исп. директор УПЛ: Мы направили в УЕФА письмо, чтобы они запретили трансляцию матчей на территории рф
То, что на повестке дня
Фото: komandaonline
Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий дал интервью порталу Fanday.net. Редакция сайта UA-Футбол приводит отрывок из разговора Дикого с журналистом касательно исключения российских клубов и сборной из еврокубков.
"Однозначно, мы поддерживаем отстранение россии откуда только можно. Так нельзя вести себя в цивилизованном мире".
"Со своей стороны, УПЛ обратилась к организации Европейских Лиг, членом которой мы являемся, чтобы они исключили россию из своего состава. Мы благодарны за то, что они поддержали наше обращение. Кроме того, мы направили письмо в УЕФА, чтобы они запретили трансляцию матчей под своей эгидой на территории россии, поскольку россияне меняют картинку и всячески зарисовывают в трансляциях баннеры и жесты в поддержку Украины".
Популярное сейчас
- Алиев - про Зеленского: У него действительно стальные яйца
- Нарезаем кусками. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях армии РФ по состоянию на 24 марта
- Жизнеутверждающий фейерверк. В Бердянске ВСУ уничтожили десантный российский корабль "Орск"
- А не суточный ли это рекорд? Воздушные Силы ВСУ сообщили, сколько вражеских самолетов сбито за сутки
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро