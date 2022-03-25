СМИ: Роберто де Дзерби разорвал контракт с Шахтером

Роберто де Дзерби покидает донецкий "Шахтер". Об этом сообщает "ТаТоТаке".

По их информации, итальянский коуч разорвал контракт с донецким клубом. Контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что алленаторе хочет пригласить к себе "Бешиткаш".

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Де Дзерби возглавил "Шахтер" летом. На зимнюю паузу команда уходила на первом месте в УПЛ, вылетев при этом из Лиги Чемпионов.