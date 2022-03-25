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СМИ: Роберто де Дзерби разорвал контракт с Шахтером

Премьер-лига
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А ведь какие были надежды

СМИ: Роберто де Дзерби разорвал контракт с Шахтером

Фото: Александр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Роберто де Дзерби покидает донецкий "Шахтер". Об этом сообщает "ТаТоТаке".

По их информации, итальянский коуч разорвал контракт с донецким клубом. Контракт был разорван по обоюдному согласию сторон.

Ранее сообщалось, что алленаторе хочет пригласить к себе "Бешиткаш".

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Де Дзерби возглавил "Шахтер" летом. На зимнюю паузу команда уходила на первом месте в УПЛ, вылетев при этом из Лиги Чемпионов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
25.03.2022 в 21:19
Думаю, скоро таких разорванных контрактов будет море... Или океан. Увы, иначе быть не может. Война..
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