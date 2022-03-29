В пару к Малиновскому. Аталанта может летом подписать вингера Шахтера

22-летний вингер донецкого "Шахтера" Тете этим летом может перебраться в Бергамо.

По информации Tuttomercatoweb, футболист донецкого клуба попал в сферу интересов "Аталанты", которая ищет усиление в атаку. Представители "бергамасков" уже связывались с окружением 22-летнего бразильца.

Сообщается, что "Аталанта" рассматривает возможность подписание вингера в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Тете сыграл 28 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, забил десять голов и выполнил две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что 22-летний футболист готов играть за бразильский клуб бесплатно.