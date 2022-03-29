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В пару к Малиновскому. Аталанта может летом подписать вингера Шахтера

Премьер-лига
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"Бергамаски" уже связывались с окружением футболиста

В пару к Малиновскому. Аталанта может летом подписать вингера Шахтера

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

22-летний вингер донецкого "Шахтера" Тете этим летом может перебраться в Бергамо.

По информации Tuttomercatoweb, футболист донецкого клуба попал в сферу интересов "Аталанты", которая ищет усиление в атаку. Представители "бергамасков" уже связывались с окружением 22-летнего бразильца.

Сообщается, что "Аталанта" рассматривает возможность подписание вингера в летнее трансферное окно.

В этом сезоне Тете сыграл 28 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, забил десять голов и выполнил две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что 22-летний футболист готов играть за бразильский клуб бесплатно.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
Tuttomercatoweb

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