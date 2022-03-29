Голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал, как помогает украинцам, пострадавшим в войне с российскими оккупантами.

"Каждый на своем месте. Решил все-таки освещать то, чем занят каждый день. Не для пиара, а чтобы быть примером. У нас фантастическая страна и волонтерское движение, о котором можно писать книги.

Теперь я буду публиковать краткие отчеты. Если это втянет в этот процесс хотя бы одного человека, значит, я все это публикую не зря!

Отправили первую машину в распределительный центр города Узин, куда свозят людей, эвакуированных из зоны боевых действий, и есть острая потребность в пище и средствах личной гигиены.