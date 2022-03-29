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"Не для пиара, а чтобы быть примером". Бойко - о своей волонтерской работе
Собственным примером вратарь призывает помогать пострадавшим в войне украинцам
Фото: ФК Динамо Киев
Голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал, как помогает украинцам, пострадавшим в войне с российскими оккупантами.
"Каждый на своем месте. Решил все-таки освещать то, чем занят каждый день. Не для пиара, а чтобы быть примером. У нас фантастическая страна и волонтерское движение, о котором можно писать книги.
Теперь я буду публиковать краткие отчеты. Если это втянет в этот процесс хотя бы одного человека, значит, я все это публикую не зря!
Отправили первую машину в распределительный центр города Узин, куда свозят людей, эвакуированных из зоны боевых действий, и есть острая потребность в пище и средствах личной гигиены.
Большое спасибо Евгению Фещаку за помощь в логистике! Все будет Украина!" – написал Бойко в своем Instagram.
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