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Рух основал благотворительный фонд помощи Украине
К организации уже присоединились известные люди
Фото: ФК Рух
ФК "Рух" объявил о создании фонда помощи Украине. Благотворительная организация получила название "Рух у майбутнє".
Основной целью деятельности Фонда станет оказание помощи военнослужащим, беженцам, внутренне перемещенным лицам, оздоровление и реабилитация детей-переселенцев и военнослужащих, оказание гуманитарной и финансовой помощи переселенцам. Одним из механизмов работы благотворительной организации будет также налаживание сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями в сфере убежища, защиты беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите.
Первыми к благотворительному фонду присоединились заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич, экс-наставник "Руха" Иван Федык, известный комментатор Виктор Вацко, блоггер Дмитрий Поворознюк и Михаил Кополовец. Именно они, благодаря своим связям, будут привлекать в организацию иностранных партнеров, которые готовы помочь Украине.
Также к работе в фонде будут привлечены все работники клуба, академии и школы "Руха". Президентом благотворительной организации стал генеральный директор клуба Игорь Дедишин.
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