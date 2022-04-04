Тренер Колоса: Когда путин признал ДНР и ЛНР я понял, что произойти может все что угодно

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк высказался о последних событиях в Украине.

"24-го февраля я был вместе с командой, на нашей базе в Ковалевке. "Колос" готовился к первой игре против "Руха". Меня рано утром разбудил наш тренер Виталий Мандзюк. Именно он и сообщил, что российские военные начали бомбить крупные города. Мне все сразу стало понятно.

Я сразу же провел общекомандное собрание и распустил ребят. Все игроки разъехались по своим семьям. 24-го февраля началась полномасштабная война – на нас напала россия. Всю зиму говорилось о том, что они проводили ученья близ нашей границы. А когда путин признал ДНР и ЛНР я понял, что произойти может все что угодно.

Особо не верил, что будет война, но и удивлением война не стала. Шок первых дней быстро прошел, а ненависть к соседней стране усилилась", - заявил Вишняк.