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Тренер Колоса: Когда путин признал ДНР и ЛНР я понял, что произойти может все что угодно
И случилось худшее
Фото: ФК Колос
Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк высказался о последних событиях в Украине.
"24-го февраля я был вместе с командой, на нашей базе в Ковалевке. "Колос" готовился к первой игре против "Руха". Меня рано утром разбудил наш тренер Виталий Мандзюк. Именно он и сообщил, что российские военные начали бомбить крупные города. Мне все сразу стало понятно.
Я сразу же провел общекомандное собрание и распустил ребят. Все игроки разъехались по своим семьям. 24-го февраля началась полномасштабная война – на нас напала россия. Всю зиму говорилось о том, что они проводили ученья близ нашей границы. А когда путин признал ДНР и ЛНР я понял, что произойти может все что угодно.
Особо не верил, что будет война, но и удивлением война не стала. Шок первых дней быстро прошел, а ненависть к соседней стране усилилась", - заявил Вишняк.
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